Sicherung des Flughafens Kabul : Nicht ohne die Amerikaner

Aktualisiert am

Armin Laschet fordert: Einen Flughafen wie in Kabul müssen die Europäer auch ohne die Amerikaner sichern können. Was ihnen dazu fehlt? Sehr viel. Eine Analyse.

Dieses vom US Marine Corps zur Verfügung gestellte Foto zeigt US-Soldaten bei einer Evakuierungsoperation am 21. August am Kabuler Flughafen . Bild: AP

Während die Lage in Kabul immer gefährlicher wird, heben die letzten Evakuierungsflüge aus Kabul ab. Trotz des überraschend schnellen Siegs der Taliban ist es dem Westen gelungen, mit einer gewaltigen militärischen Operation bereits über 100.000 Menschen dem Zugriff der Islamisten zu entziehen.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Dreh- und Angelpunkt ist der Flughafen der afghanischen Hauptstadt, der noch bis zum 31. August gesichert werden soll. Am Donnerstag wurde Kabul zum Ziel eines Anschlags nahe des Flughafens, bei dem zahlreiche Menschen getötet wurden, unter ihnen 13 US-Soldaten. Die amerikanischen Streitkräfte tragen die Hauptlast des Einsatzes, flankiert von westlichen Alliierten, darunter auch bis Donnerstag der Bundeswehr, sowie afghanischen Sicherheitskräften.

Könnten die Europäer so einen Einsatz auch ohne die Amerikaner stemmen? Das zumindest wünschen sich eine Reihe westlicher Politiker inklusive des Kanzlerkandidaten der Union. Notfalls müsse die EU in der Lage sein, „ohne US-Partner zu handeln. Wir müssen einen Flughafen wie den in Kabul auch allein sichern können“, sagte Armin Laschet (CDU) vergangene Woche im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Wäre so etwas vorstellbar? Wer mit einsatzerfahrenen deutschen Militärs spricht, stößt bei dieser Frage durchgängig auf einen Anflug von Bitterkeit. Aus ihren Antworten geht hervor, dass die Anforderungsliste dafür sehr lang wäre.

Kraftakt der Briten

Die amerikanischen Streitkräfte verlegten für die Operation binnen weniger Tage bis zu 6000 Soldaten an den Flughafen von Kabul, um ihn zu sichern, inklusive des dafür nötigen Materials. Schon die Kapazitäten für eine solche strategische Verlegefähigkeit sind in Europa kaum vorhanden. Zum Vergleich: Den Amerikanern gelang es angesichts ihrer Flotte aus Hunderten Militärtransportern bis Donnerstagnachmittag relativ mühelos, Zehntausende Menschen auszufliegen, ohne den Betrieb ihrer weltweit operierenden Streitkräfte zu beeinträchtigen. Die Briten schafften 10.000, die Deutschen 5000 – unter Aufbietung erheblicher Teile ihrer Kapazitäten.

Um ein Areal wie den Kabuler Flughafen zu sichern, bedarf es großer Verbände, inklusive Spezialkräften. Die Einheiten sollten miteinander trainiert haben und idealerweise kampferprobt sein, um in Krisensituationen effektiv reagieren zu können. Schon die Zahl der dafür infrage kommenden Verbände und Soldaten in den europäischen Staaten ist begrenzt, ganz zu schweigen von Reserven, die im Krisenfall direkt an den Flughafen verlegt werden müssten. Die Folge: Krisensituationen, vor allem an Nahtstellen zwischen den Einheiten aus unterschiedlichen Staaten, könnten von potentiellen Gegnern schnell erkannt und ausgenutzt werden.

Luftunterstützung durch Kampfflugzeuge?

Was für die bloße Sicherung des Geländes in einem derart unübersichtlichen Umfeld wie der Situation rund um den Kabuler Flughafen gilt, trifft umso mehr für Situationen zu, in denen die Lage eskaliert. Egal,ob Terroranschläge oder eine plötzliche Wiederaufnahme der Kämpfe durch die Taliban – zur Sicherung des Flughafens müsste die Option zählen, die Schutzzone rund um das Gelände notfalls mit Gewalt deutlich zu vergrößern, sprich: freizukämpfen.

Selbst im günstigsten Fall würde dazu Luftunterstützung durch Kampfflugzeuge oder bewaffnete Drohnen gehören. Hierzu fehlen den meisten Europäern geeignete Luftwaffenbasen in der näheren Umgebung, von Flugzeugträgern ganz zu schweigen. Auch Kampfdrohnen sind Mangelware, in Deutschland ist deren Anschaffung seit vielen Jahren ein politischer Streitpunkt.

Wenig besser sieht es bei den vielen wichtigen Aufgaben aus, die einem Einsatz vorgelagert oder beigeordnet sind. Als logistische Drehscheibe, wie sie die Amerikaner im Nahen Osten unterhalten, könnten die Europäer vielleicht Abu Dhabi nutzen, wo es einen französischen Stützpunkt gibt, oder Bahrain, falls die Briten kooperierten.

Bei der Führungsfähigkeit fehlt aber ein europäisches Kommando, das für die Leitung einer derartigen Operation infrage käme. Dazu müssten sich die Europäer entweder auf die NATO stützen, womit wieder die Amerikaner ein Wort mitzusprechen hätten, oder eine Nation müsste den Einsatz koordinieren. Das trauen sich manche Offiziere der Bundeswehr zwar zu. Aber auch die Abläufe in einem solchen Kommando müssten geübt werden, und es müsste im Krisenfall umgehend aktivierbar sein.

Womit die politische Ebene erreicht wäre. Denn während der amerikanische Präsident eine zeitlich begrenzte Militäraktion per Dekret anordnen kann, stünden bei den Europäern für ähnliche Entscheidungen im Idealfall tage-, gemeinhin aber wohl eher wochenlange multilaterale Prozesse bevor.

Dennoch: Grundsätzlich, so die Militärs, verfügten die Europäer über das Potential für solche Aktionen, wenn auch in kleinerem Umfang. Voraussetzung dafür sei aber der politische Wille, enger zu kooperieren, die erheblichen Mängel in der bestehenden Ausrüstung zu beheben, fehlende Fähigkeiten etwa bei den Amerikanern einzukaufen und im Krisenfall entschlossen gemeinsam aufzutreten. Auch dann, wenn zahlreiche eigene Soldaten getötet werden.