Bei Gefechten zwischen Aserbaidschan und Armenien in der Nähe des Latschin-Korridors sind mehrere Soldaten getötet worden. Beide Seiten beschuldigen sich, das Feuer eröffnet zu haben.

Zwei Soldaten gehen auf einem Militärposten an der Frontlinie im Latschin-Korridor. Bild: dpa

Zwischen Truppen der Kaukasus-Republiken Armenien und Aserbaidschan ist es nach übereinstimmenden Angaben zu Zusammenstößen mit Toten auf beiden Seiten gekommen. Die Regierungen in Jerewan und Baku machten sich am Dienstag gegenseitig für den Vorfall nahe der umstrittenen Region Berg-Karabach verantwortlich.

Das armenische Verteidigungsministerium erklärte, aserbaidschanische Truppen hätten das Feuer auf armenische Soldaten eröffnet, die mit Bauarbeiten beschäftigt gewesen seien. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte wiederum mit, seine Truppen seien von armenischen Soldaten beschossen worden. Wie viele Soldaten getötet wurden, blieb in beiden Fällen offen.

Zu den Zusammenstößen kam es demnach in der Nähe des umstrittenen Latschin-Korridors. Dies ist die einzige Straßenverbindung zwischen Armenien und Bergkarabach. Im Dezember hatten die Spannungen schon zugenommen, als Aserbaidschaner diese Strecke blockierten. Die Demonstranten gaben an, Klimaschutzaktivisten zu sein. Armenien sah dagegen die aserbaidschanische Regierung als Drahtzieher. Diese wiederum bezeichnete das Anliegen der Demonstranten als gerechtfertigt, da Armenier in dem Gebiet illegal Bergbau betrieben. Zuvor war es im September zu schweren Gefechten mit zahlreichen Toten gekommen.

Das überwiegend von Armeniern bewohnte Berg-Karabach gehört nach internationaler Auffassung zu Aserbaidschan, von dem es sich aber losgesagt hat. Der Konflikt mündete mehrmals in kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den beiden ehemaligen Sowjet-Republiken.

Zuletzt hatten sowohl Russland als auch die USA versucht, zwischen beiden Ländern zu vermitteln. Russland ist mit Armenien durch einen gegenseitigen Selbstverteidigungspakt verbündet, bemüht sich aber auch um gute Beziehungen zu der Regierung in Baku. Die jüngste Auseinandersetzung wird als wichtiger Gradmesser dafür gesehen, wie groß Moskaus Einfluss in der Region noch ist.