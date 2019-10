Wegen Armenien-Resolution : Türkei bestellt amerikanischen Botschafter ein

Aktualisiert am

Aus Ärger über eine Resolution und einen Gesetzentwurf des amerikanischen Repräsentantenhauses lädt die Regierung in Ankara den Botschafter vor.

Amerikas Botschafter in der Türkei: David Satterfield Bild: dpa

Aus Protest gegen die Anerkennung der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord durch das amerikanische Repräsentantenhaus hat die Türkei den amerikanischen Botschafter einbestellt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Zweiter Grund für die Einbestellung des Botschafters David Satterfield sei die Billigung eines Gesetzesentwurfs durch das Repräsentantenhaus, der Sanktionen gegen die Türkei wegen des Einmarschs in Syrien vorsieht.

Das Repräsentantenhaus hatte zuvor eine Resolution verabschiedet, in der es heißt, die Vereinigten Staaten würden den Völkermord an den Armeniern anerkennen und die Tötung von 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich verurteilen. Das türkische Außenministerium protestierte umgehend und erklärte, die Resolution sei offenbar „für den inländischen Konsum verfasst und herausgegeben“ worden und habe keine „historische oder rechtliche Grundlage“. Sie sei rechtlich nicht bindend und ein „bedeutungsloser politischer Schritt“. Sie richte sich nur an die armenische Lobby und türkeifeindliche Gruppen.

Die Türkei ist Nachfolgerin des Osmanischen Reiches und gesteht zwar ein, dass im Ersten Weltkrieg 300.000 bis 500.000 Armenier getötet worden sind. Dass es sich dabei um einen Völkermord gehandelt haben soll, weist die Regierung aber vehement zurück.