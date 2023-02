Im Ukrainekrieg fällt es Armenien noch schwerer als sonst, internationale Aufmerksamkeit auf den Konflikt mit Aserbaidschan um Nagornyj Karabach zu lenken. Die Führung in Eriwan fordert internationalen Druck auf das Regime in Baku, das mittels sogenannter Aktivisten seit dem 12. Dezember die einzige Versorgungsroute in die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Gegend durch den Latschin-Korridor blockiert. Nur Fahrzeuge des Roten Kreuzes und russischer Friedenstruppen werden durchgelassen.

Die Akteure auf aserbaidschanischer Seite berufen sich auf Umweltprobleme in Nagornyj Karabach. Am Donnerstag zieh der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan die Gegner der Scheinheiligkeit. In einer Regierungssitzung sagte Paschinjan, Baku habe die Stromlieferungen für Nagornyj Karabach am 9. Januar blockiert und Gas nach einer tagelangen Unterbrechung am Mittwoch wieder geliefert, aber nur für zwei Stunden. Die Bevölkerung müsse Holz benutzen, um zu heizen, und dafür Wälder roden. Das zeige, dass der Umweltschutz als Begründung der Blockade des La­tschin-Korridors nur vorgeschoben sei. Eigentlich gehe es Baku darum, „die ethnische Säuberung der Armenier von Nagornyj Karabach abzuschließen“.