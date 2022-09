Aktualisiert am

Nach Angriff auf Kirchner : Argentinische Regierung will gegen Hassrede vorgehen

Während die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Attentat auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner noch laufen, ist innerhalb der Regierung bereits eine hitzige Debatte über die Notwendigkeit eines Gesetzes zur Regulierung von Hassreden entbrannt. Dabei macht die Regierung von Präsident Alberto Fernández kein Geheimnis daraus, auf wen ein solches Gesetz abzielen könnte.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Es gebe „Journalisten mit Vor- und Nachnamen“, die ganz zentral am Aufbau von Hass in Argentinien beteiligt seien, sagte die Regierungssprecherin Gabriela Cerruti. Dadurch würden Rufe nach Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung angeheizt, was tiefe soziale Folgen habe, sagte Cerruti.