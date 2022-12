Weltmeister Argentinien : 47 Millionen – für einen Moment vereint

Jubelnde Menschenmenge am Obelisken in Buenos Aires Bild: AFP

Sie liegen sich in den Armen und weinen. Eine halbe Minute umklammern sich Mariano Martínez und Brian Zalazar. Dann wischen sie sich die Tränen aus den Augen und beginnen zu lachen. „Wir sind Weltmeister, verdammt!“, schreien sie sich ins Gesicht. Wieder eine Umarmung. Die beiden Männer sind aus der Peripherie von Buenos Aires in die Innenstadt gekommen, um sich das Finalspiel zwischen Argentinien und Frankreich anzusehen und anschließend mit der Masse zu feiern.

In den Restaurants und Bars ist kein Platz mehr, also haben sie sich vor einem Quartierladen eingerichtet, wo das Spiel in einem Fernseher läuft. Hier erleben sie und vier Dutzend andere Argentinier in der wachsenden Menschentraube die Geschichte dieses unglaublichen Endspiels, diesen 18. Dezember, der ihnen und allen Argentiniern für immer in Erinnerung bleiben wird. Zweimal sterben sie an diesem Tag, zweimal wiederauferstehen sie. Und am Ende werden sie erlöst. Es gibt kein Halten mehr, nur noch den Titel und die Tränen.

Minuten nach dem entscheidenden Elfmeter strömen Millionen Argentinier im ganzen Land auf die Straßen, um ihren dritten Weltmeistertitel der Geschichte zu feiern. Um den Obelisken in Buenos Aires wächst ein blau-weißes Menschenmeer, das erst in den frühen Morgenstunden wieder verebbt. Alle kosten den Moment so intensiv wie möglich aus. Seit 1986 hat Argentinien auf einen Weltmeistertitel gewartet. Das ist eine lange Zeit für ein Land, das sich so stark über den Fußball definiert. „Niemand wollte diesen Titel so sehr wie Argentinien“, glaubt Martínez.

Er meine damit nicht nur die Mannschaft, sondern das Volk, erklärt er und verweist auf die argentinischen Fangruppen, die zu Zehntausenden nach Qatar flogen und über die gesamte Weltmeisterschaft in den Stadien präsent waren. Auch die argentinischen Fußballvereine und Fanklubs haben dabei geholfen. Andere Fans sind ohne Hilfe hingereist. Nicht wenige haben dafür ihre ganzen Ersparnisse ausgegeben. In Argentinien selbst hatte das Fußballfieber schon vor der Weltmeisterschaft die Massen erfasst. Zeitweise fehlte es beispielsweise an Abziehbildchen für die Sammelalben. Die Kinder standen Schlange vor den Kiosken, wenn neue Lieferungen kamen.

Dieser Fanatismus ist nur zu fassen, wenn man um die Bedeutung weiß, die der Fußball im Leben der Argentinier einnimmt. Die kulturelle Relevanz von Fußball in Argentinien ist nicht gleichzusetzen mit anderen Ländern. Selbst im fußballverrückten Lateinamerika ist man sich unter Fachleuten mehr oder weniger einig, dass der Fußball in keinem anderen Land eine wichtigere Rolle spielt, laut Anthropologen ist er wichtiger als Religion, wobei die beiden Bereiche oft verschmelzen. Es gibt in Argentinien gar eine „Maradona-Kirche“, die der im vorletzten Jahr verstorbenen Legende gewidmet ist. Ein großer Teil der Argentinier identifiziert sich über den Fußball, über ihren Verein. Alle vier Jahre verschmilzt dieser Fanatismus zu einer großen Einheit und kollektiven Hingabe zusammen, in der alle Grenzen, Unterschiede und Konflikte verschwinden – und mit ihnen die Probleme des Alltags, von denen die meisten Argentinier viele haben.

Kann die Gesellschaft dank des Titels gesunden?

Viele Argentinier wissen nicht, wie sie es mit ihrem Einkommen bis zum Ende des Monats schaffen. Das Land befindet sich wirtschaftlich in einer tiefen Krise. Die Jahresteuerung kratzt an der 100-Prozent-Marke. In den vier Wochen der Weltmeisterschaft sind die meisten Produkte bereits wieder ein paar Prozent teurer geworden. Die Arbeitslosigkeit ist besorgniserregend, die Armutsrate liegt bei vierzig Prozent, Millionen Familien sind komplett von staatlichen Hilfszahlungen abhängig und selbst die reichen oft nicht. In der Peripherie von Buenos Aires machen sich das Elend und der Hunger breit. Die Probleme mit Gewalt und Rauschgift nehmen zu.