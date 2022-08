„Architekt Putins“ : Italien beschlagnahmt 141 Millionen Euro

Die italienische Finanzpolizei hat das Vermögen des Geschäftsmannes Lanfranco Cirillo aus Brescia in der Lombardei mit einem Umfang von rund 141 Millionen Euro beschlagnahmt. Cirillo gilt als der „Architekt Putins“, der nicht nur dem Kremlherrn persönlich, sondern auch zahlreichen russischen Oligarchen das Design und den Lebensstil „made in Italy“ vermittelt und für gutes Geld verkauft hat. Der 63 Jahre alte Italiener hat nach eigenen Angaben die monumentale Palastanlage am Schwarzen Meer mit eigenem Hafen und eigener Kirche entworfen, die nach Überzeugung des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalnyj dem Präsidenten selbst gehört.

Cirillo behauptet, den Palast inmitten einer riesigen Parkanlage habe er für private Auftraggeber entworfen und erbauen lassen und in der Sache nie etwas mit Putin zu tun gehabt.

Dem Zugriff waren monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vorausgegangen. Nach Überzeugung der Ermittler befand sich der Lebens- und Arbeitsmittelpunkt Cirillos in den Jahren 2013 bis 2019 in Italien, der Geschäftsmann habe während dieser Zeit rund 50 Millionen fällige Steuern nicht entrichtet.

Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören ein Anwesen in Roncadelle nahe Brescia, eine Villa auf Sardinien, 143 Gemälde von Künstlern wie Picasso, Cézanne, De Chirico und Kandinsky sowie Autos und Motorräder, Teppiche und Schmuck und schließlich gut 670.000 Euro Bargeld. Auch Konten, Grundstücke und ein in Russland registrierter Helikopter wurden beschlagnahmt. Das festgestellte Vermögen des Geschäftsmannes in Italien stehe in keinem Verhältnis zu den von Cirillo gemeldeten steuerpflichtigen Einkünften, teilte die Ermittler mit.

„Enttäuscht und verbittert“

Cirillos Anwalt Stefano Lojacano bestätigte, dass die Vermögenswerte seines Mandanten in Italien beschlagnahmt wurden. Cirillo sei „enttäuscht und verbittert“ über den Vorgang. Sein Vermögen in Italien sei für die Versorgung seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter bestimmt gewesen. Cirillo ließ über seinen Anwalt mitteilen, er lebe und arbeite bekanntermaßen seit mehr als 20 Jahren in Russland. Cirillo ist nach eigenen Angaben stolz darauf, dass er „wichtige Arbeiten für die einflussreichsten Persönlichkeiten“ in Russland ausgeführt und ihnen „das Beste von Italien vermittelt“ vermittelt habe.

Als Cirillo im Februar von der Einleitung der Ermittlungen gegen ihn unterrichtet wurde, zeigte er sich zur Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden bereit und äußerte die Überzeugung, dass sich seine Unschuld erweisen werde.



Derzeit hält sich Cirillo in Moskau auf. Er verfügt nach eigenen Angaben auch in Russland, in Dubai sowie in New York über zahlreiche Liegenschaften. Neben der italienischen Staatsangehörigkeit verfügt er auch über die russische, die ihm 2014 auf Geheiß von Präsident Putin verliehen wurde.