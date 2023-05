Arbeitslosigkeit in China : Kinder wollen sie in diese Welt nicht setzen

Endliches Glück: Am Lama-Tempel in Peking zünden junge Chinesen Räucherstäbchen an. Bild: Reuters

Wenn du Gehorsam zeigst, steigst du auf – so lautet das Versprechen Pekings an sein Volk. Junge Chinesen ziehen es in Zweifel. Manche fangen an zu beten.