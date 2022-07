Schicksalswahl : Wird Tunesien zu einer Diktatur?

Der Stau in Richtung Strand ist fast zwanzig Kilometer lang. Auf der Autobahn von Tunis in Richtung Hammamet kommen die voll bepackten Autos am Freitagnachmittag nur im Schritttempo voran. Es sind Sommerferien, die Hitze ist un­erträglich, ein langes Wochenende steht bevor. An diesem Montag feiert Tunesien nicht nur den „Tag der Republik“. Statt zum Baden zu gehen, sollen die neun Millionen Wähler nach dem Willen ihres Präsidenten über die neue Verfassung ab­stimmen; Kaïs Saïed hat sie selbst ge­schrieben. Aber die Menschen im letzten demokratischen Hoffnungsland, das von der Arabellion übrig blieb, sind müde. Vor genau einem Jahr hatte er die Macht übernommen, die er jetzt mit seiner neuen Verfassung ganz in seinen Händen konzentrieren will.

Hans-Christian Rößler

„Wir haben 2011 Ben Ali vertrieben und wollen keinen neuen Diktator“, sagt am Samstag eine Lehrerin vor dem Theater an der Avenue Bourguiba im Zentrum von Tunis. Die oppositionelle „Nationale Rettungsfront“ hat zur Abschlusskund­gebung vor dem Referendum aufgerufen. Der von Bäumen gesäumte Boulevard ist ein politisches Symbol. Zehntausende De­monstranten hatten dort von 2011 an die friedliche Revolution vorangetrieben. Am Samstag waren es höchstens 2000 auf den Stufen des Jugendstilbaus, und um sie herum standen ähnlich viele Polizisten. Am Abend davor hatte es Zusammenstöße mit mehreren Hundert linker Demonstranten gegeben. Wenig später warben am Platz vor dem Uhrenturm zwei Dutzend Tunesier für das „Ja“ zum Projekt ihres Präsidenten und filmten sich dabei mit ihren Mobiltelefonen.