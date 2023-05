Die arabischen Autokraten haben den Völkermörder Assad wieder in ihren Kreis aufgenommen, und der Westen schaut zu. Viel mehr ist ihm in den vergangenen Jahren auch nicht eingefallen.

Autokraten unter sich: Der iranische Präsident Raisi am 5. Mai zu Gast bei Assad in Damaskus Bild: Imago

Baschar al-Assad ist wieder in den Kreis der arabischen Au­tokraten aufgenommen worden: Syrien darf wieder mit am Tisch sitzen, wenn die Arabische Liga tagt. Dass Qatar, einer der letzten Normalisierungsgegner, bei der Abstimmung mit Abwesenheit glänzte, hat auch damit zu tun, dass es sich nicht über Assads Mitgliedschaft in einer Organisation verkämpfen will, die am Rande der Bedeutungslosigkeit wandelt.

Doch auch so sendet die Wiederaufnahme Syriens ein gefährliches Signal aus. Die arabischen Machthaber spielen nach eigenen Regeln. Ein Massenmörder und Kriegsverbrecher wird rehabilitiert, der Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt hat.

Das ist auch ein Triumph über den Westen. Ihm werden nicht nur die Folgen von Zaudern und Tatenlosigkeit in Syrien vor Augen geführt, sondern auch sein Bedeutungsverlust in der Region.

Auch arabische Politiker reden gerne von Realpolitik. Doch das einzig realistische der arabischen Syrien-Politik ist die Annahme, dass an Assad kein Weg mehr vorbeiführt. Wer glaubt, dass Damaskus auf Zugeständnisse mit Zugeständnissen reagiert, ignoriert Erfahrungen aus Jahrzehnten der Syrien-Diplomatie.

Das Regime lügt notorisch

Assad hat in Kauf genommen, dass sein Land ausblutet und zerstört wird, damit er und seine Clique ihre Herrschaft verteidigen können – und sei es, dass sie die Region mit dem Rauschgift Captagon überschwemmen.

Das Regime lügt notorisch und hat bislang alle Initiativen hintertrieben, um eine politische Lösung für den Syrienkonflikt zu finden. Damaskus will die Flüchtlinge nicht zurück, die es als Verräter betrachtet und mit denen sich die Nachbarschaft, zu der auch Europa gehört, wirkungsvoll erpressen lässt.

Warum sollte Assad jetzt, da der Druck schwindet, Entgegenkommen zeigen? Europa muss sich angesichts der fortschreitenden arabischen Normalisierung mehr denn je Gedanken darüber machen, wie es die Auswirkungen der Misere bewältigen will. Nur darf es nicht auch in Assads Falle tappen und Realpolitik mit Wunschdenken verwechseln.