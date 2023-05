Am Flughafen von Dschidda reisten zwei Männer zum Gipfel der Arabischen Liga an, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Am Freitag landete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der saudischen Küstenstadt. Ein im Westen hochgeschätzter Staatsmann, dessen Land sich seit mehr als einem Jahr erfolgreich gegen einen russischen Angriffskrieg zur Wehr setzt.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Zuvor war der syrische Präsident Baschar al-Assad eingetroffen. Ein von Russland geförderter Diktator und treuer Unterstützer des Überfalls auf die Ukraine. Für den Westen ist Assad ein Paria, den man lieber für Massenmord und Giftgaseinsatz gegen Zivilisten vor Gericht sähe als auf einem internationalen Gipfeltreffen.