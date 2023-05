Am Flughafen von Dschiddah reisten zwei Männer zum Gipfel der Arabischen Liga an, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Am Freitag landete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der saudischen Küstenstadt. Ein im Westen hochgeschätzter Staatsmann, dessen Land sich seit mehr als einem Jahr erfolgreich gegen einen russischen Angriffskrieg zur Wehr setzt.

Zuvor war der syrische Präsident Baschar al-Assad eingetroffen. Ein von Russland geförderter Diktator und treuer Unterstützer des Überfalls auf die Ukraine. Für den Westen ist Assad ein Paria, den man lieber für Massenmord und Giftgaseinsatz gegen Zivilsten vor Gericht sähe, als auf einem internationalen Gipfeltreffen.

Die Einladung an die ungleichen Staatschefs ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die arabischen Staaten dabei sind, eigene Wege zu beschreiten. Immer wieder wurde von hohen Funktionären hervorgehoben, „arabische Lösungen“ ohne ausländische Einmischung für die Probleme der Region finden zu müssen. Der saudische Außenminister, Prinz Faisal bin Farhan, hatte während der Vorbereitungstreffen arabische Einheit und Erfindungsreichtum beschworen.

Saudi-Arabien agiert längst mit einem selbstbewussten Eigensinn und Egoismus, der in westlichen Hauptstädten immer wieder Unmut hervorruft, weil er, wie im Fall Assad, westlichen Interessen zuwiderläuft. Das Königreich steht auf dem Standpunkt, sowohl zu Washington als auch zu Moskau und China gute Beziehungen haben zu können, weil das kein Nullsummenspiel sei. Im Ukrainekrieg versucht Riad, sich als Vermittler zu profilieren. Angeblich hat es im September maßgeblich an einem Gefangenenaustausch mitgewirkt.

Selenskyj lobte auf Twitter die bedeutende Rolle des Königreiches und kündigte an, die Kooperation „auf ein neues Niveau“ heben zu wollen. „Unsere Prioritäten sind die Rückkehr unserer politischen Gefangenen von der Krim und den zeitweilig besetzten Gebieten, die Rückkehr aller Gefangenen und gesetzwidrig Deportierten“, schrieb Selenskyj. Er wolle ferner die ukrainische Friedensformel vorstellen, zu deren Umsetzung möglichst viele Staaten hinzugezogen werden müssten. Außerdem gehe es ihm um die „Garantie der Energiesicherheit im nächsten Winter“.

Während seines Auftritts im Konferenzsaal fand der ukrainische Präsident, der unter anderem mit dem saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman zusammenkommen wollte, Worte, deren Offenheit im Kreis der arabischen Autokraten unüblich ist: „Leider drücken einige auf der Welt und hier in Ihrem Kreis ein Auge zu“, sagte er mit Blick auf die Ukrainer in russischen Gefängnissen und illegale Annexionen ukrainischen Territoriums. Er forderte, die arabische Welt müsse helfen, das ukrainische Volk zu schützen, insbesondere die dort lebenden Muslime. „Ich bin hier, damit jeder einen ehrlichen Blick werfen kann – egal, wie sehr die Russen versuchen, Einfluss zu nehmen.“ Die Ukrainer hätten den Krieg nicht gewollt. Sie drängten lediglich Besatzer zurück.

Assad feiert seinen Triumph

Während die Bilder von der Ankunft einen vor allem einen ernsten ukrainischen Präsidenten zeigten, dominierte bei dessen syrischem Widersacher die Freude über seinen diplomatischen Triumph. Assad genoss es sichtlich, in Dschidda wie ein ganz normaler Präsident behandelt zu werden, inklusive einer herzlichen Begrüßung durch den saudischen Kronprinzen. Doch die Themen, die zu Syrien im Mittelpunkt stehen, zeigen das Gegenteil: Produktion und Schmuggel des Rauschgifts Captagon an den Golf, worin das syrische Regime maßgeblich verwickelt ist, sowie die Rückkehr der Millionen Menschen, die vor Assad und dem Krieg geflohen sind und nicht zurückwollen.

Es herrscht auch in einigen arabischen Führungen weiter Misstrauen, in Doha zum Beispiel: „Für Qatar ist Assad jemand, dem man nicht vertrauen kann und mit dem man nicht zusammenarbeiten kann“, sagte ein arabischer Diplomat über die qatarische Position. Am Ende war der Druck derjenigen, die die Beziehungen zu Syrien normalisieren wollen, auf Doha zu groß, und die Bedeutung der Arabischen Liga für Qatar zu klein. Auch die westlichen Alliierten des ukrainischen Präsidenten hatten wenig unternommen, um eine Anreise Assads zu verhindern. Selenskyj schaffte es aber, ihm den Spaß etwas zu verderben. Als er russische Verbrechen ansprach, sah Assad nicht zufrieden, sondern verärgert aus.