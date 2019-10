Ankaras arabische Hilfstruppen : Erdogans schreckliche Helfer

„Filme mich, filme mich“, ruft einer der Bewaffneten. Kurz darauf schießt er mit seinem Scharfschützengewehr aus kurzer Distanz auf den leblosen Körper des Mannes, der gekrümmt am Boden liegt – die Arme hinter dem Rücken. „Schweine“ rufen die Kämpfer, und „Gott ist groß!“ Die verwackelten Bilder aus dem Kampfgebiet im Nordosten Syriens zeigen die Ermordung eines kurdischen Gefangenen durch arabische Milizionäre, die im Dienste des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan stehen.

Die Täter dürften aus den Reihen der Miliz „Ahrar al Scharqija“ stammen. Zumindest verbreitete das Twitter-Konto der „Freien Männer des Ostens“ später ein Foto mit zwei Gefangenen, die auch in Videoaufnahmen des Vorfalls zu sehen sind. Neben dem Toten fehlt ein weiterer Mann in Uniform, der am Straßenrand gesessen hatte. Auch er sei getötet worden, berichtete ein Augenzeuge, der die Milizionäre begleitet und deren Feldzug dokumentiert, der „New York Times“. Die Gruppe hatte demnach an einer Hauptstraße Position bezogen und vorbeifahrende Fahrzeuge angegriffen. Anscheinend waren es auch „Ahrar al Scharqija“-Milizionäre, die das Auto der kurdischen Politikerin Havrin Khalaf unter Feuer nahmen und die Frauenrechtlerin ermordeten.

Erdogans arabische Hilfstruppen haben in den ersten Tagen der Invasion einige Schreckensbilder produziert. Mehrere Videos, die im Internet verbreitet wurden, offenbaren den Hass, der mit der Invasion einhergeht – und der sich immer weiter verstärkt, je länger die Gewalt andauert. Es sind Szenen, die all jene bestätigen, die vor Plünderern und Islamisten gewarnt hatten, die jetzt unter dem offiziell klingenden Namen „Syrische Nationale Armee“ Erdogans „Friedenskorridor“ freischießen und sogar den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) weiterführen sollen. Milizionäre verhöhnen die Leichname gefallener Feinde und rufen Parolen wie diese: „Wir werden die Stellungen der Feinde Gottes treffen, der Atheisten und der dreckigen arabischen Ungläubigen an ihrer Seite.“

Die „Freien Männer des Osten“ sind in dieser Hinsicht ein besonders gutes Beispiel. Die Gruppe ist aus der Salafistenmiliz „Ahrar al Scham“ hervorgegangen, einer einst mächtigen Truppe radikaler Islamisten, die zu den Ziehkindern der türkischen Führung gezählt wird. Sie waren an allen türkisch geführten Feldzügen in Nordsyrien beteiligt. Sie kämpften im Zuge der Operation „Schild Euphrat“ ebenso wie im vergangenen Jahr während des „Olivenzweig“ genannten Eroberungszuges im kurdischen Kanton Afrin. Die Milizionäre sind dort als Plünderer berüchtigt und versuchten außerdem, der Bevölkerung ihre gestrengen religiösen Moralvorstellungen aufzuzwingen. Die syrische Website „Enab baladi“ berichtete, Kämpfer hätten seinerzeit an der Hauptzufahrtstraße ein Schild aufgehängt, das an ihre Heimat im Osten Syriens erinnerte: „Willkommen in Deir el Zor.“

Die Gruppe lieferte sich auch bewaffnete Verteilungskämpfe mit anderen Brigaden. Außer Frage steht nur ihr Hass auf die Kurden. In einem Video von 2018 tönte ein „Ahrar Scharqija“-Milizionär, man werde – so es denn Gottes Wille sei – bis in die Stadt Hassakeh vorrücken. Ein anderer zückte ein Messer, um deutlich zu machen, was er mit den kurdischen Feinden zu tun gedenke.

In den ersten Tagen der Offensive haben Brigaden wie die „Freien Männer des Ostens“, die der türkische Präsident aufs Schlachtfeld vorgeschickt hat, nicht nur die Ängste der Bevölkerung bestätigt. Und die Sorge, die türkische Führung sei nicht in der Lage, sie zu disziplinieren. Laut Angaben der UN sind schon mehr als 130.000 Menschen aus dem Kampfgebiet geflohen, Hunderttausende könnten ihnen noch folgen.