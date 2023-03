In der Wüste regnet es selten. Das will man in den Vereinigten Arabischen Emiraten ändern: mit „Cloud Seeding“. Chemikalien werden in Wolken gespritzt, damit sie mehr Regen abwerfen.

Gut, dass Mark Newman ein Buschpilot mit starken Nerven ist. Die braucht er für seine Mission: Regen machen mitten in der Wüste. „Wenn man für eine normale Fluglinie arbeitet, weicht man Unwettern, so gut es geht, aus – wir hingegen fliegen zielgerichtet mitten in sie hinein“, erklärt der Südafrikaner. Er sitzt in einer Flughafen-Cafeteria in Al-Ain, einem verschlafenen Nest im Herzen der Vereinigten Emirate, wo es vor allem Wüste zu sehen gibt.

Mark Newman soll der Einöde ein kostbares Gut bescheren: Wasser. Er ist Chefpilot des Nationalen Zentrums für Meteorologie. Er injiziert Chemikalien in Wolken, damit sie mehr Regen abwerfen. „Cloud Seeding“ wird das Verfahren genannt, Wolkenimpfen.