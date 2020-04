Pläne für Corona-Tracking : Die Angst vor der „Fußfessel für alle“

Während in Österreich die Zahl an Corona-Infektionen in Richtung einer Stabilisierung zu gehen scheint, denkt die Regierung in Wien darüber nach, ein schrittweises Hochfahren des Wirtschaftslebens mit strengeren Auflagen für die Bewegungen in der Öffentlichkeit zu verbinden. Die Zahl der Menschen, die so schwer an Covid-19 erkrankt sind, dass sie in Intensivbetten medizinisch versorgt werden müssen, rund 250, ist nach Meldungen vom Sonntag am dritten Tag in Folge stabil geblieben.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Die Gesamtzahl der aktiven Covid-19-Fälle ging laut Zahlen des Innenministeriums um drei Prozent zurück, es sind also mehr Menschen genesen als erkrankt. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten stieg auf 11.767 Fälle an, 2,1 Prozent mehr als am Tag zuvor. Vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen Mitte März lag der Zuwachs bei 40 Prozent täglich.

Kurz vergleicht Lage mit Bergtour

Bundeskanzler Sebastian Kurz verglich die Lage am Wochenende mit einer Bergtour: Der Gipfel sei in Sicht, doch müsse man gewahr sein, dass auch der Abstieg schrittweise erfolge und Mühe erfordere. Am Freitag hatte das Parlament im Eilverfahren eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass Kunden von Montag an beim Einkauf in den noch geöffneten Lebensmittel- und Drogeriemärkten (ab einer gewissen Größe) Gesichtsmasken tragen und die Händler solche Masken kostenlos bereithalten müssen. Das Gesetz ermöglicht es auch, den Bürgern eine generelle Maskenpflicht vorzuschreiben, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. In der Tschechischen Republik gibt es eine solche Verpflichtung bereits.

Außerdem wird in der konservativ-grünen Regierung geplant, Bürger so auszustatten, dass ihre Begegnungen elektronisch registriert werden können. Zweck soll es offenbar sein, dass Personen über eine mögliche Corona-Infektion einer anderen Person informiert werden können, der sie in den vergangenen Tagen nahegekommen sind. Die Regierung wirbt in Radio- und Fernsehspots für eine Applikation für Mobiltelefone, die im Auftrag des österreichischen Roten Kreuzes entwickelt worden ist. Sie erfasst „Kontakte“, also andere Mobiltelefone in der Nähe mit derselben App.

Kurz sagte in einem Interview, er setze auf „Containment“ (Eindämmung). „Wir haben alle ein Ziel, nämlich möglichst schnell wieder unsere Freiheit zurückzubekommen“, so der ÖVP-Chef. „Dazu wird es Begleitmaßnahmen brauchen.“ Man arbeite an einer „Tracking-App“ für Österreich auf Basis der Rot-Kreuz-Applikation. Weil zwei Millionen Österreicher kein Smartphone besitzen, werde auch an Kleingeräten mit der gleichen Funktion gearbeitet, die als eine Art Schlüsselanhänger mitgeführt werden können.

Streit um App

Ein heftiger politischer Streit entbrannte am Wochenende um die Frage, ob die Nutzung dieser App (beziehungsweise des Schlüsselanhängers) in der Öffentlichkeit obligatorisch werden solle. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, ein Politiker von Kurz’ christdemokratischer ÖVP und früherer Innenminister, sprach sich in einem Interview für eine solche Pflicht aus. Kurz selbst äußerte sich dazu zunächst ausweichend: „Wichtig ist, dass die Masse mitmacht und wir so gemeinsam Leben retten können“.