Anzeige von Carola Rackete : Juristischer Etappenerfolg für Matteo Salvini

Es ist ein juristischer Etappenerfolg für den ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini. Die Staatsanwaltschaft in Mailand hat sich am Himmelfahrtstag in dem anhängenden Prozess wegen des Vorwurfs der Aufstachelung zu einer Gewalttat für die Einstellung des Verfahrens ausgesprochen. Anzeige gegen Salvini hatte Carola Rackete, Kapitänin des deutschen Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ erstattet.

Rackete war Ende Juni 2019 kurzfristig verhaftet worden, nachdem sie mit ihrem Hilfsschiff mit gut drei Dutzend geretteten Bootsmigranten an Bord die von Salvini angeordnete Hafenblockade durchbrochen und an der Mole des Hafens der Insel Lampedusa angelegt hatte. Salvini hatte Rackete nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft als „Zecke“ sowie als „aufgeblasen“ und „kriminell“ bezeichnet. Bei einer Parteiveranstaltung in Barzago am Comer See vom 18. Juli 2019 hatte Salvini mit Blick auf die Entlassung Racketes aus der Untersuchungshaft zudem gesagt, die junge Deutsche wäre „nicht weit gekommen, wenn sie hier aufgetaucht wäre“.

„Beleidigungen Salvinis besonders schwerwiegend“

Daraufhin hatte Rackete über ihren Anwalt Alessandro Gamberini Anzeige erstatten lassen. Bei der Anhörung in Mailand bekräftigte Gamberini, Salvinis Beleidigungen seien besonders schwerwiegend, weil er sie nicht nur in seiner Eigenschaft als Parteichef der rechtsnationalistischen Lega geäußert habe, sondern auch als damaliger Regierungsvertreter. Salvinis Verteidigerin argumentierte dagegen, die „bildhaften Äußerungen“ des damaligen Ministers könnten in keiner Weise als Aufforderung zum Begehen einer Gewalttat interpretiert werden. Wann die zuständige Untersuchungsrichterin Sara Cipolla über die Fortsetzung oder Einstellung des Verfahrens entscheiden wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

Derweil ließ Salvini am Freitagmorgen in Catania wissen, er sehe der Entscheidung des Richters in einem weiteren Verfahren gegen ihn gelassen entgegen. In dem Verfahren auf Sizilien geht es um das Küstenwacheschiff „Gregoretti“, das im Juli 2019 mit 116 Migranten an Bord wegen der von Salvini verhängten Hafenblockade tagelang auf die Einfahrt in den Hafen von Augusta hatte warten müssen. Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls die Einstellung des Verfahrens gefordert, die Entscheidung darüber obliegt dem Ermittlungsrichter Nunzio Sarpietro.

Im Falle einer Verurteilung drohen Salvini bis zu 15 Jahre Haft. Der frühere Innenminister hatte sich im Februar erfreut über die Stellungnahme des Staatsanwalts in Catania und zuversichtlich gezeigt, dass das Gericht in Catania die Einschätzung der Anklage teilen werde. Im ähnlich gelegenen Verfahren im Fall des Rettungsschiffs der spanischen Hilfsorganisation „Open Arms“ hat ein Gericht in Palermo die Eröffnung der Hauptverhandlung auf September festgesetzt.