Antrittsbesuch in Rom : Scholz und Draghi wollen enger zusammenarbeiten

Deutschland und Italien wollen mithilfe eines gemeinsamen „Aktionsplanes“ ihre Zusammenarbeit vertiefen. Das haben Bundeskanzler Olaf Scholz und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi beim Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in der italienischen Hauptstadt angekündigt. Sie bestätigten damit einen entsprechenden Bericht der F.A.Z. Welche Form und welchen genauen Inhalt dieser Plan haben wird, stehe noch nicht fest. „Wir haben gerade erst den gemeinsamen Weg begonnen“, sagte Draghi. „Es ist unsere feste Absicht, noch enger zusammenzuarbeiten“, betonte Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am italienischen Regierungssitz in Rom. Ziel sei es, die Koordination auf verschiedenen Politikfeldern zu intensivieren und regelmäßig Regierungskonsultationen abzuhalten.

Der Plan gilt auch als eine Reaktion auf den französisch-italienischen Freundschaftsvertrag, den Rom und Paris Ende November abgeschlossen haben. Die deutsch-italienische Vereinbarung könnte eine Ergänzung zu diesem Vertrag darstellen, wodurch ein wirkungsvolles Dreiecksverhältnis entstehen könne, heißt es in diplomatischen Kreisen. Allerdings ist nach bisherigem Stand nicht geplant, dem Aktionsplan den gleichen Stellenwert wie dem italienisch-französischen Regierungsvertrag zu geben.

Italiens Impfquote als Vorbild

Vor diesen mittel- bis langfristigen Erwägungen stehen auch dringende aktuelle Aufgaben an – vor allem die Pandemiebekämpfung. Die beiden Regierungschefs haben bei diesem Punkt Einigkeit demonstriert. Für die italienische Strategie im Kampf gegen Corona hatte Scholz viel Lob übrig. „Italien hat eine sehr vorbildliche Impfquote erreicht“, die „ein Ansporn“ für Deutschland sei. „Wir haben auch viele Bürger geimpft, aber nicht so viele, wie wir uns wünschen“, fügte der Bundeskanzler hinzu. An diesem Dienstag würden neue Beratungen mit den Ministerpräsidenten stattfinden. Es gehe darum, die Pandemie „gemeinsam“ zu bekämpfen. Spannungen, wie sie im vergangenen Jahr entstanden sind, als zeitweilig die Grenzen geschlossen waren und Deutschland temporär die Ausfuhr medizinischer Hilfsgüter stoppte, sollen vermieden werden. Draghi betonte, wie wichtig jetzt die dritte Impfdosis für die Bürger sei.

Der italienische Ministerpräsident unterstrich auch den großen Mittelbedarf für die anstehenden Herausforderungen. Gerade Europa müsse sich rüsten, um den Klimawandel, die Digitalisierung und die Ökowende zu bewältigen. Auch müsse sich Europa auf dem Feld der Verteidigung stärken, ohne damit in Konkurrenz zur NATO zu treten, betonte Draghi. Scholz stimmte in all diesen Punkten zu. Bei einer wichtigen Frage jedoch wichen die Regierungschefs voneinander ab: Draghi will den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt so reformieren, dass er den einzelnen Staaten mehr Freiraum bei der Finanzierung ihrer Investitionen einräumt.

Im Klartext heißt das, dass die Drei-Prozent-Grenze für die Neuverschuldung fallen soll. Sie wird von vielen Eurostaaten schon heute nicht respektiert, was bisher keine Sanktionen zur Folge hat. Doch Länder wie Italien und Frankreich wollen künftig weniger Diskussionen um die nationalen Defizite. Bundeskanzler Scholz betonte dagegen, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt schon heute „genügend Flexibilität“ zulasse. „Mit dem europäischen Wiederaufbaufonds haben wir gezeigt, was wir in Europa können.“ Schon bevor das Geld floss, hätten die Finanzmärkte mehr Vertrauen in die europäischen Staaten gesetzt. „Wir haben Flexibilität gezeigt, auf dieser Basis können wir agieren“, sagte Scholz.

Draghi als Chance nutzen?

Der Bundeskanzler versuchte mit seinem Besuch in Rom sicher auch zu zeigen, dass Italien ein wichtiger Partner Deutschlands ist. Das ist den Italienern offenbar nicht immer bewusst. Vor wenigen Tagen veröffentlichte das renommierte italienische Institut für Studien der internationalen Politik (Ispi) eine Umfrage, die aufhorchen ließ. Danach sehen nun 48 Prozent der Italiener Frankreich als ihren wichtigsten Verbündeten in Europa. Im vergangenen Jahr betrug dieser Anteil erst 18 Prozent. Deutschland hat in den Augen der Italiener dagegen an Bedeutung verloren. Der Anteil, der die Deutschen für ihre wichtigsten europäischen Partner hält, ist innerhalb eines Jahres von 50 auf 35 Prozent geschrumpft. Die Freude über die deutsche Zustimmung zum Europäischen Wiederaufbaufonds, von der Italien im vergangenen Jahr profitierte, ist offenbar wieder schnell verflogen. „In diesem Jahr ist es möglich, dass die Unterzeichnung des Quirinalsvertrages die gute Meinung der Italiener von Frankreich unterstützt“, schreiben die Analysten von Ispi.

Nun herrscht aber der Wille, auch die deutsch-italienischen Beziehungen auf eine neue Stufe zu heben. Die Bundesregierung will dabei die Chance nutzen, die Draghi als Italiens Ministerpräsident bietet. Er sorgt für beachtliche Stabilität, hat wichtige Reformen angestoßen, und er hebt das Ansehen Italiens in der Welt. Unklar ist freilich, ob Draghi als Regierungschefs weitermachen will und damit bis maximal 2023 regieren könnte, wenn seine breit gespannte Regierungskoalition so lange hält. Oder ob er für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren will – ein Amt, das bei Weitem nicht die Machtfülle eines französischen Präsidenten mit sich bringt, aber mehr Befugnisse, als sie der deutsche Bundespräsident hat, weil er zum Beispiel die Ernennung von Ministern ablehnen kann. Draghi könnte versucht sein, den wackeligen Posten des Ministerpräsidenten gegen die in Italien hoch angesehene Vaterrolle des Staatspräsidenten einzutauschen