Antrittsbesuch im Nahen Osten : Baerbocks Spagat in Israel

Die Außenministerin war sichtlich angefasst, als sie am En­de ihres Besuchs in Yad Vashem aus dem Eintrag ins Gästebuch vortrug. „Als Mutter zweier Kinder stockt mir der Atem, wenn ich an die Millionen jüdische Kinder denke, die ermordet wurden, ihren Eltern entrissen, allein gelassen, voller Angst vor dem Ungewissen“, sagte Annalena Baerbock am Donnerstagmorgen im strömenden Regen in Jerusalem. Sie hatte ihren Rundgang durch die israelische Holocaust-Gedenkstätte kurz zuvor an dem Ort beschlossen, an dem insbesondere der etwa 1,5 Millionen Kinder ge­dacht wird, die zu den sechs Millionen jüdischen Opfern gehörten. Den Opfern des Völkermords an den Juden Europas, „den Deutsche akribisch geplant, protokolliert und ausgeführt haben“, wie Baerbock sagte.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Den Blick in die Vergangenheit verband die Grünen-Politikerin bei ihrem Antrittsbesuch mit einer Verpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft: Yad Vashem mahne dazu, die Opfer zu hören und ihre Worte weiterzugeben – das gelte gerade für ihre, die jüngere Generation. Und es sei „unsere Verantwortung, unsere Stimme zu erheben gegen Antisemitismus, gegen Hass und Hetze, gegen Ausgrenzung und Gewalt“.

„Hinter diese Linie nicht zurück“

Ein Besuch in Israel ist für jeden deutschen Regierungsvertreter ein außergewöhnlicher Termin. Aus der Geschichte begründet sich eine besondere Verantwortung. Das Einstehen für Israels Si­cherheit sei deutsche Staatsräson, diese Worte Angela Merkels griff auch Anna­lena Baerbock später am Tag auf. „Hinter diese Linie werden wir nicht zurückgehen.“ Zugleich sieht die deutsche Regierung sich aber auch in einer besonderen Verantwortung, was die Einhaltung des Völkerrechts und internationalen Rechts angeht. Und hier gab es in den vergangenen Jahren bisweilen beträchtliche Spannungen mit Israel, das seit 1967 paläs­tinensisches Gebiet besetzt und kontinuierlich besiedelt, das die Palästinenser strikten Beschränkungen unterwirft, dem immer vernehmlicher Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Was heißt das für eine deutsche Regierung und eine Außenministerin, die sich eine „wertegeleitete Außenpolitik“ auf die Fah­ne geschrieben hat?

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Baerbock, seit zwei Monaten im Amt, zeigte sich diesem Spagat in ihren öf­fentlichen Auftritten am Donnerstag ge­wachsen. Nach dem Besuch und der Kranzniederlegung in Yad Vashem eilte sie nach Tel Aviv, wo sie Außenminister Jair Lapid und Ministerpräsident Naftali Bennett zu Gesprächen traf. Die beiden Politiker verkörpern den links-zentris­tischen und den rechten Pol einer Acht-Parteien-Koalition, die zahlreiche ideologische Gegensätze in sich vereint. La­pid soll vereinbarungsgemäß im August 2023 den Posten des Ministerpräsidenten von Bennett übernehmen; anders als der frühere Siedlerlobbyist spricht er von der Möglichkeit einer Zweistaaten­lösung.