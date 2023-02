Aktualisiert am

Eine Stunde lang hat sich der amerikanische Außenminister in München mit Chinas oberstem Außenpolitiker zusammengesetzt. Die Kommentare danach klingen nicht nach Deeskalation.

Es muss ein Gespräch in frostiger Atmosphäre gewesen sein. Auch nach dem Treffen des amerikanischen Außenministers Antony Blinken mit Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi während der Münchner Sicherheitskonferenz belastet die Ballon-Affäre weiter das Verhältnis beider Staaten. Die Tonlage bleibt schroff – und von einem neuen Termin für eine Peking-Reise Blinkens, die er abgesagt hatte, nachdem ein mutmaßlicher Spionageballon in den amerikanischen Luftraum eingedrungen war, war keine Rede. Vielmehr gibt es neuen Ärger, der mit Pekings Unterstützung für Moskau zu tun hat.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Am Sonntag, einen Tag nach dem Treffen, bekräftigte Blinken, er habe dem außenpolitischen Chefberater von Präsident Xi Jinping deutlich gemacht, dass eine Unterstützung Russlands im Ukrainekrieg „ernsthafte Konsequenzen für unsere Beziehungen“ hätte.

„Es gibt verschiedene Arten von tödlicher Unterstützung, die sie zumindest in Erwägung ziehen, einschließlich Waffen“, sagte er dem Sender NBC. Er fügte hinzu, dass Washington bald weitere Details bekannt geben werde. Der Sprecher des State Department hatte zuvor mitgeteilt, Blinken habe Wang Yi gewarnt: Sowohl „materielle Unterstützung“ als auch Hilfe dabei, die Wirtschaftssanktionen systematisch zu umgehen, würden Folgen haben.

Vorwurf einer antichinesischen Kampagne

Schon im vergangenen Frühjahr hatte Washington Peking davor gewarnt, Moskau militärisch zu unterstützen. Einige Zeit hieß es, man beobachte keine Aktivitäten auf chinesischer Seite. Das sollte bedeuten, dass die Warnung Wirkung gezeigt habe.

Dann aber gab es Berichte, einige chinesische Unternehmen würden verdächtigt, die Sanktionen zu unterlaufen. Für Washington offenbart all das, dass es bei seinem Vorgehen gegen Russland auch um den langfristigen Konflikt mit China geht.

Wang Yi hatte vor dem Treffen mit Blinken in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz mit Blick auf den Ukrainekrieg hervorgehoben, dass Peking für Verhandlungen eintrete. Ohne auf Details einzugehen, kündigte er ein Positionspapier seiner Regierung dazu an, wie man zu einer friedlichen Lösung kommen könne.

Nach dem Auftritt Wang Yis im Bayerischen Hof waren zunächst Zweifel aufgekommen, ob es überhaupt zu einer Begegnung mit Blinken kommen würde. Er hatte Washington vorgeworfen, eine Kampagne gegen sein Land zu betreiben. Den Abschuss des Ballons über der amerikanischen Atlantikküste nannte er „hysterisch und absurd“. Es habe sich um ein ziviles Luftfahrzeug gehandelt. Amerika habe Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, um es abzuschießen. Das sei ein Missbrauch militärischer Gewalt. Amerika sei nicht stark, im Gegenteil: Washington habe von innenpolitischen Konflikten ablenken wollen.

Kanäle für Krisenkommunikation fehlen

Blinken reagierte nach dem etwa einstündigen Treffen über seinen Sprecher: Er habe Wang Yi gewarnt, dass eine solche „unverantwortliche Tat nie wieder geschehen dürfe“. Weiter habe er gesagt, Washington werde keinerlei Verletzung seiner Souveränität akzeptieren, und dass man das Spionageballonprogramm, mit dem Peking in den Luftraum von 40 Ländern auf fünf Kontinenten eingedrungen sei, offengelegt habe.

Blinken habe aber auch hervorgehoben, was Präsident Joe Biden zuvor bekräftigt hatte: Die Vereinigten Staaten wollten „keinen Konflikt“ mit China und auch keinen „neuen Kalten Krieg“. Der Außenminister habe zudem die Bedeutung eines di­plomatischen Dialogs und offener Kommunikationswege „zu jeder Zeit“ unterstrichen.

Eines der Ziele der Peking-Reise Blinkens, die Anfang Februar hätte stattfinden sollen, war es, Kanäle für eine Krisenkommunikation zwischen Washington und Peking herzustellen.

Dabei hatte die amerikanische Regierung insbesondere den Konflikt in der Straße von Taiwan im Blick, der eine größere Gefahr in sich birgt als Spionagetätigkeiten. Derartige Kanäle seien unerlässlich, um Kommunikationspannen und Krisen zu vermeiden, hatte Blinken im vergangenen Sommer gesagt, nachdem Peking diese wegen des Besuchs Nancy Pelosis in Taipeh gekappt und ein beispielloses Militärmanöver vor der Küste Taiwan abgehalten hatte.

Doch die Ballon-Affäre hat die Dinge verkompliziert: In einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums hieß es, die Vereinigten Staaten müssten den entstandenen Schaden an der Beziehung der beiden Länder wieder beheben.