Indopazifik-Strategie der USA : Blinken wirft China „aggressives Verhalten“ vor

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken sucht im indopazifischen Raum nach engeren Partnerschaften im strategischen Wettstreit der Vereinigten Staaten mit China. Die Länder teilten die Sorgen über „Pekings aggressives Verhalten“, sagte Blinken am Dienstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Es gehe nicht darum, ein bestimmtes Land klein zu halten, sondern darum, dass alle Länder ihren eigenen Weg wählen könnten, „frei von Zwang und Einschüchterung“. Deshalb gebe es „so viel Besorgnis von Ostasien bis Südostasien, vom Mekong-Fluss bis zu den Pazifischen Inseln über Pekings aggressives Verhalten“, sagte Blinken.

Der Außenminister warf China vor, offene Meeresgebiete für sich zu reklamieren, sich an illegalem Fischfang zu beteiligen, durch Subventionen für Staatsunternehmen den freien Markt zu verzerren und Exporte und Handel mit Ländern zu stoppen, mit deren Politik es nicht einverstanden sei: „Die Länder überall in der Region wollen, dass sich dieses Verhalten ändert.“ Er kündigte deshalb an, die Verbindungen zu den Vertragspartnern in der Region zu vertiefen, also mit Australien, Japan, den Philippinen, Südkorea und Thailand. Außerdem werde Amerika seine „strategischen Partnerschaften“ mit anderen ASEAN-Mitgliedern stärken. Genauer nannte er Singapur, Vietnam, Malaysia und seinen Gastgeber Indonesien.

Wirtschaftsplan für den Indopazifik

Die Regierung in Washington werde die militärische Präsenz in der Region ausbauen und einen Wirtschaftsplan für den Indopazifik entwickeln, sagte Blinken weiter. Denn wie viele Länder in der Region bemängeln, fehlt es dem amerikanischen Engagement dort derzeit an einem wirtschaftspolitischen Rahmen, seit sich Washington unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus der Transpazifischen Partnerschaft verabschiedet hatte. Ein Wirtschaftsplan, in dem es um Handelserleichterungen, Lieferketten, sowie Energie- und Umweltfragen gehen soll, soll nun aber im kommenden Frühjahr vorgelegt werden.

Die Vereinigten Staaten würden auch niemanden zwingen, sich zwischen den beiden Mächten zu entscheiden, versicherte Blinken in seiner Rede an einer Universität in Jakarta. Er machte sich damit eine Haltung zu eigen, die einige südostasiatische Staaten mittlerweile schon wie ein Mantra wiederholen. Die Rhetorik überspielt aber nur fast, dass China durch sein Verhalten in der Region nicht gerade an Beliebtheit gewonnen hat. Das Auftreten im Südchinesischen und Ostchinesischen Meer, die Drohungen gegen Taiwan, die Härte, mit der China Länder wie Australien und Litauen für ihre kritische Haltung zu bestrafen versucht, werden auch in Südostasien mit Sorge wahrgenommen. Wie renommierte Fachleute feststellen, hat Peking vor allem mit Blick auf seine „Softpower“ zuletzt eher verloren.

Mit seiner Rede wollte der Außenminister auch den Ton für seine erste Reise in diesem Amt nach Südostasien setzen, in eine Region, die für das Kräftemessen im Indopazifik als entscheidend angesehen wird. Der Schwerpunkt lag zu Beginn der Regierung von Präsident Joe Biden stark im Austausch mit traditionellen Verbündeten wie etwa Australien und Großbritannien, mit denen Amerika den Sicherheitspakt AUKUS geschlossen hat. In Zukunft wird es aber wohl auch darauf ankommen, ob es Washington gelingt, die Verbindungen zu den Ländern auszubauen, die sich weniger eindeutig einer Seite zuordnen lassen.

Corona-Impfstoff aus China

Die Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Landes in der Region war als erste Station der Reise, die Blinken diese Woche außerdem nach Malaysia und Thailand führen wird, deshalb sehr bewusst gewählt. Unter der Regierung von Präsident Joko Widodo ist China zum größten Handelspartner und zweitgrößten ausländischen Investor Indonesiens geworden. China investiert in Straßen, Bahnverbindungen und Kraftwerke. Indonesien hat auch mehr als 80 Prozent seines Corona-Impfstoffs aus China erhalten und soll zum regionalen Zentrum für die chinesische Impfstoffherstellung werden.

Auf der anderen Seite werden auch in Jakarta Chinas Muskelspiele im Südchinesischen Meer mit Sorge verfolgt. Zwar gibt es zwischen den beiden Ländern keinen Territorialdisput um Inseln, Riffe und Meeresfelsen wie zwischen China und Vietnam und den Philippinen. Doch berühren Chinas Gebietsansprüche auch die indonesischen Hoheitsgebiete in ihren Randzonen. Im Umfeld der indonesischen Natuna-Inseln kam es deshalb in diesem Jahr auch zu einer wochenlangen Konfrontation. Wie die Agentur Reuters berichtete, hatte China die indonesische Seite aufgefordert, in dem Gebiet nicht mehr nach Öl und Gas zu bohren, da es sich um „chinesisches Territorium“ handele.

Nun schenkt Amerika der weltweit drittgrößten Demokratie die Aufmerksamkeit, die diese nach Ansicht vieler Beobachter verdient hat. Bei Bidens Demokratiegipfel vergangenen Woche hatte Widodo sogar als erster ausländischer Regierungschef gesprochen. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten hat China im Indopazifik bisher kaum sicherheitspolitische Verbündete. Länder wie Kambodscha und Laos sind dafür wirtschaftlich komplett von China abhängig. Vor ein paar Tagen hatte Washington ein Waffenembargo gegen Kambodscha verhängt. Als Grund für diesen Schritt hatte das Handelsministerium in Washington unter anderem die zunehmende Abhängigkeit von China genannt.