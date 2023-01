US-Außenminister in Israel : Blinken sieht Zweistaatenlösung als „einzigen Weg“

Antony Blinken am 30. Januar in Tel Aviv Bild: dpa

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat in Israel bekräftigt, dass die USA die Zweistaatenlösung als den „einzigen Weg“ nach vorne betrachteten. Mit Blick auf die jüngste Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt sagte er am Montag in Tel Aviv, es liege in der Verantwortung aller, „Schritte zu unternehmen, die Spannungen zu reduzieren, anstatt sie anzufachen“.

Den Terroranschlag in Jerusalem, bei dem ein Palästinenser am Freitag sieben Zivilisten erschossen hatte, verurteile die amerikanische Regierung auf das Schärfste, sagte Blinken. Er kritisierte auch gewaltsame Racheakte an Zivilisten.

Blinken traf in Israel unter anderem mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammen. Dessen Zusammengehen mit ultrarechten Parteien hat in den Vereinigten Staaten Besorgnis ausgelöst, die Regierung in Washington hat sich mit öffentlicher Kritik jedoch bislang zurückgehalten. Am Sonntag verkündete Pläne der israelischen Regierung, die Besiedlung des besetzten Westjordanlands voranzutreiben, laufen allerdings der amerikanischen Linie zuwider. Demnach sollen – auch wenn es derzeit keinen Friedensprozess gibt – zumindest keine Schritte unternommen werden, die eine Zweistaatenlösung komplett unmöglich machen.

Die Reise des Außenministers, die vor der jüngsten Gewalteskalation geplant worden war, begann am Sonntag in Ägypten und endet an diesem Dienstag im Westjordanland. Dort ist ein Treffen mit Mahmud Abbas geplant. Blinken dürfte versuchen, zu erreichen, dass Abbas’ Autonomiebehörde die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel wiederaufnimmt. Sie hat diese nach einer israelischen Militäraktion am Donnerstag, die zum Tod von zehn Palästinensern geführt hat, aufgekündigt. Am Montag wurde ein weiterer Palästinenser getötet: Die Armee teilte mit, ein 26 Jahre alter Mann habe in Hebron mit dem Auto das Bein eines Soldaten angefahren. Daraufhin hätten Soldaten das Feuer eröffnet. Seit Jahresbeginn wurden damit 35 Palästinenser vom israelischen Militär getötet.

Am Montagvormittag war Blinken in Kairo mit Präsident Abd al-Fattah al-Sisi zusammengetroffen. Vor Journalisten sagte er anschließend, Ägypten habe „wichtige Schritte“ unternommen, etwa die Freilassung einiger politischer Häftlinge. „Die Bedenken, die wir haben, bleiben aber bestehen, und im Geiste der Offenheit und im Geiste unserer Partnerschaft haben wir diese sehr klar zum Ausdruck gebracht“, sagte der Außenminister weiter. In Ägypten sind Schätzungen zufolge immer noch Zehntausende Personen aus politischen Gründen inhaftiert. Dennoch ist das Land ein wichtiger Partner der USA und einer der größten Empfänger amerikanischer Militärhilfe, auch wenn zuletzt einige Summen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zurückgehalten wurden. Blinken traf in Kairo auch Menschenrechts- und Demokratieaktivisten.