Budapester Reflexe : Ein Vorwurf gegen Orbán? Soros muss dahinterstecken!

Ob George Clooney oder Tony Blinken: Wer dem ungarischen Ministerpräsidenten nicht genehm ist, wird mit dem Investor George Soros in Verbindung gebracht. Wenn das kein Antisemitismus ist – was ist es dann?

Nicht nur der Hund von Professor Pawlow reagierte auf bestimmte Reize mit bestimmten Reflexen, auch Menschen können dazu neigen, ja sogar ganze Organisationen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zum Beispiel, und von ihm ausgehend auch die Parteigänger seines national-konservativem Fidesz und seine Regierung sowieso, haben einen Soros-Reflex. Wann immer ihnen etwas Unangenehmes begegnet, suchen sie nach den Spuren des Finanzspekulanten und Sponsors von Nichtregierungsorganisationen. Und sie finden sie unweigerlich.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Da war zum Beispiel jetzt die Sache mit George Clooney. Der Hollywood-Schauspieler wurde dieser Tage von GQ („Männermagazin für Mode, Technik und Unterhaltung“) interviewt. Es ging natürlich um seinen neuesten Film. Der Dreh, sagte Clooney, war reinste Meditation. Sonst sei man überall „von Hass und Wut umgeben, denk an Bolsonaro in Brasilien oder Orbán in Ungarn“.

Die Orbán zugetanen Medien in Ungarn suchten und fanden prompt: Ein Foto, das Clooney zusammen mit dem Sohn von George Soros zeigt. Folgerung: Clooney sei Soros‘ Sprachrohr, nichts weiter. Selbst habe er keine Ahnung von Ungarn. Fidesz-Politiker beschimpften den Schauspieler als Schwindler, der Schwachsinn absondere.

Auf einen echten Kaffee mit George Clooney

Justizministerin Judit Varga, etwas smarter, schrieb auf Facebook, sie lade Clooney gerne nach Budapest auf einen echten Kaffee ein und mache ihn mit den wirklichen Tatsachen vertraut. Das sollte heißen, die Behauptung Clooneys (was auch immer er konkret behauptet haben mag) sei so unecht wie der Kaffee aus Konzentratkapseln, für die er Werbung macht.

So weltfern und gänzlich unvertraut mit Ungarn ist Clooney aber wohl doch nicht. Jedenfalls gab er dann einem regierungskritischen Online-Portal „Telex“ eine Stellungnahme, in der er die pauschale Bemerkung aus GQ mit Details anreicherte. Deren Zungenschlag dürfte das von Clooney so bezeichnete „autoritäre Orbán-Regime“ erst recht nicht erfreuen. Zum Beispiel erinnerte er daran, dass Orbán selbst einst in der Endzeit der kommunistischen Diktatur mit einem Stipendium von der „philanthropischen Arbeit“ Soros‘ profitiert habe. Ha! Führt ihm also doch Soros die Feder? Keineswegs, schreibt Clooney, er habe Soros einmal im Leben getroffen und sei einmal zufällig über dessen Sohn in Davos gestolpert. „Das war alles an Kommunikation, die ich mit ihm hatte.“

Manchmal suchen die regierungsnahen Medien nach der Pawlow-Glocke, noch ehe sie geläutet hat. Als jetzt Joe Biden, der künftige amerikanische Präsident, Anthony Blinken als seinen Mann fürs State Department vorstellte, schrieben sie nicht nur über seine familiären Wurzeln in Ungarn. Blinkens Mutter entstammte einer Familie ungarischer Juden, die nach Amerika ausgewandert war.

Sondern man fand gleich auch einen Soros-Bezug – und zwar nicht einen familiären, obgleich auch Soros einer ungarischen jüdischen Familie entstammt. Sondern Blinkens Vater, einst Botschafter der Vereinigten Staaten in Budapest während der Ära Clinton in den 1990er Jahren, habe enge Verbindungen zu Soros-Organisationen. Er habe nämlich eine beträchtliche Summe Geldes an die (von Soros gestiftete) Central European University gegeben, die damit ein (nach Blinkens Vater und Stiefmutter benanntes) „Donald and Vera Blinken Open Society Archive“ eingerichtet habe. Von Blinken, folgerte die Fidesz-Hofzeitung Magyár Nemzet, habe Orbán nichts Gutes zu erwarten.

Kein Wunder also, dass für Orbán nicht nur ein Glöckchen geläutet, sondern eine Glocke gedröhnt hat, als Soros selbst vergangene Woche einen Aufruf an die Europäische Union veröffentlichte: Man solle jetzt im Streit über den Rechtsstaatsmechanismus keine Kompromisse mit Polen und Ungarn eingehen. Da er selbst eine ungarische jüdische Herkunft habe, sei er insbesondere über die Lage in Ungarn besorgt.