Antisemitismus in Österreich : Jüdisch leben gegen den Hass

Vor der Synagoge in Graz findet am 23. August 2020 nach einem Angriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde eine Solidaritätskundgebung statt Bild: dpa

In Österreich will die Regierung in einer „nationalen Strategie“ Maßnahmen gegen Judenfeindschaft bündeln. Die jüdische Gemeinde sieht darin ein Vorbild für andere EU-Staaten.