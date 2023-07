Antisemitismus in den USA: Was Trumps Stereotypen so gefährlich macht

Trump und Antisemitismus

Biden als Soros-Marionette und andere Klischees

Von Sofia Dreisbach, Washington

Im Winter empfing Donald Trump den Antisemiten Kanye West und den Holocaustleugner Nick Fuentes. Jetzt verbreitet der Republikaner im Wahlkampf antisemitische Vorurteile.