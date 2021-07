Antirassismuslehre in den USA : Wird amerikanischen Kindern beigebracht, ihr Land zu hassen?

Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist einer der loyalsten Unterstützter von Donald Trump und gleichzeitig ein möglicher Anwärter auf dessen Nachfolge. Seine neue Rolle, die ihm auch national mehr Anhänger bringen soll, ist die eines Anführers im Kulturkampf der Rechten. Es geht gegen antirassistische Lehrinhalte an Schulen: In Florida sollen Lehrer künftig daran gehindert werden, „strukturellen Rassismus“ ohne Vorgaben im Klassenraum zu diskutieren – oder, in DeSantis' Worten, „Kindern beizubringen, unser Land zu hassen“.

Das Schlagwort, unter dem Konservative den bisherigen, vielerorts eher unkritischen Geschichtsunterricht retten wollen, lautet „Critical Race Theory“, auf deutsch etwa „kritische Theorie des Rassismus“. Fox News erwähnte den Begriff in den vergangenen Monaten laut der Denkfabrik Brookings Institution 1300 Mal.

Der Mord an George Floyd hat ein Umdenken bewirkt

Sechs Bundesstaaten haben Gesetze verabschiedet, die einschränken könnten, wie an Schulen über Rassismus gesprochen wird. Dabei solle verhindert werden, dass Lehrer die Vereinigten Staaten oder Menschen mit bestimmter Hautfarbe als „inhärent rassistisch“ darstellten, heißt es etwa in Oklahomas Regelung. Niemand dürfe zu Weiterbildungen zum Thema Diversität verpflichtet werden.

Fast zwanzig andere Staaten diskutieren ähnliche Gesetze – und vielerorts haben Schulbehörden explizit die Critical Race Theory verboten, ohne deren Inhalt genau zu definieren. Unter das Schlagwort wird dieser Tage vieles subsumiert – von Unterricht über strukturellen Rassismus bis hin zu Geschichtslehrplänen, die die Sklaverei oder den Genozid an den Ureinwohnern ins Zentrum rücken.

Etliche Schulen haben tatsächlich damit begonnen, nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd und den darauffolgenden Massenprotesten im vergangenen Jahr ihre Lehrpläne zu ergänzen. Fachleuten zufolge wurden bis vor Kurzem Ereignisse wie das Massaker an Hunderten Schwarzen in Tulsa 1921 nicht an Schulen gelehrt – nicht einmal in Tulsa in Oklahoma selbst.

Bei Critical Race Theory handelt es sich indessen um eine akademische Theorierichtung, die seit mehr als vierzig Jahren existiert. Der Oberbegriff für die Untersuchung strukturellen Rassismus im Rechtssystem entstand in der Rechtswissenschaft der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Theoretiker wie Richard Delgado und Kimberlé Crenshaw wollten zeigen, wie vermeintlich neutrale Rechtssetzungen rassistische Strukturen fortschreiben können – und dass dies unabhängig vom eventuellen Hass der Akteure geschieht.

Armut und afroamerikanische Herkunft sind oft eng miteinander verknüpft

Beobachten kann man das etwa im Baurecht oder im Strafrecht: Bauvorschriften, die den Ausschluss von Mehrfamilienhäusern in einer Nachbarschaft einfach machen, richten sich letztlich gegen den sozialen Wohnungsbau und führen zu gespaltenen Städten.

In den Vereinigten Staaten sind Armut und afroamerikanische Herkunft statistisch eng miteinander verknüpft, weil Schwarze über Generationen kein Vermögen bilden konnten. Wenn das Recht nun annimmt, dass alle Menschen sozial die gleichen Startchancen haben, kann es in einer extrem ungleichen Gesellschaft den Zustand der Ungleichheit fortsetzen. Diese an sich wenig spektakuläre Beobachtung geht für die Konservativen allerdings an die Grundfesten des amerikanischen Selbstverständnisses, weil sie die Meritokratie und ihre Institutionen in Frage stellt: die Vorstellung, dass es in den Vereinigten Staaten jeder und jede durch harte Arbeit schaffen kann – und dass die, die es nicht schaffen, letztlich selbst dafür verantwortlich sind.