Anti-Rassismus-Proteste : Die Symbole des weißen Australiens

Aktualisiert am

Anti-Rassismus Protest in Perth: Australiens Ureinwohner beklagen unter anderem eine anhaltende Missachtung ihrer Kultur. Bild: dpa

Hunderte Aborigines sind in den letzten 30 Jahren in Australien in Polizeigewahrsam gestorben. Jetzt protestieren dort Tausende gegen Rassismus, Kolonialismus und Polizeigewalt. Die Gesellschaft ist gespalten.