Moskaus Bürgermeister Sobjanin : Lockern für Putin

„Danke, dass Sie zu Hause bleiben“, schrieb die Moskauer Stadtverwaltung am Montagmittag in Kurzmitteilungen an viele Bewohner der russischen Hauptstadt: Das „Selbstisolationsregime“, Ende März verhängte weitreichende Ausgangssperren, gelte bis kommenden Sonntag.

Doch schon kurz darauf verkündete Bürgermeister Sergej Sobjanin das Ende dieser Schutzmaßnahme gegen die Corona-Pandemie für Dienstag. Ebenfalls entfielen elektronische Passierscheine für Fahrten mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr sowie ein kompliziertes Spaziergangsystem, das den Moskauern seit voriger Woche dreimal pro Woche Ausgang aus der Wohnung im Umkreis von zwei Kilometern gewährte.

Sobjanin galt als Bremser und Mahner, warnte vor verfrühten Lockerungen. Letztere kämen erst in Betracht, „wenn wir jeden Tag nicht Tausende neu Erkrankte, sondern Dutzende oder Hunderte aufdecken“, sagte er etwa Mitte Mai.

Zwar liegen die offiziellen Neuinfektionszahlen in Moskau, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Russland, nicht mehr um die 6000 pro Tag wie noch vor einem Monat. Doch wurden in den vergangenen zwei Wochen durchschnittlich rund 2000 Neuinfizierte am Tag gezählt; am Dienstag waren es 1572. Insgesamt sind in der Hauptstadt laut den offiziellen Zahlen 198.590 Menschen erkrankt und 3029 an Covid-19 gestorben

„Der Kampf ist noch nicht beendet“.

Die von Sobjanin versprochene „Rückkehr zum normalen Leben“ wirkt wie ein Bruch mit den eigenen Maßstäben. Moskaus Dienstleister wie Friseure und Schönheitssalons dürfen jetzt wieder öffnen; ab dem kommenden Dienstag auch Museen, Zoos und Sommerterrassen von Lokalen; am 23. Juni dann auch deren Innenräume sowie Kindergärten, Schwimmbäder und Fitnessclubs.

„Der Kampf ist noch nicht beendet“, sagte Sobjanin. „Nichtsdestoweniger möchte ich euch zu unserem neuerlichen gemeinsamen Sieg und zu einem großen Schritt zur Rückkehr des vollwertigen Lebens beglückwünschen.“ Das klang sehr nach dem Kampf-und-Sieg-Ton, den der Präsident für die kommenden Wochen wünscht: Wladimir Putin lässt am 24. Juni die verschobenen Militärparaden zum „Tag des Sieges“, dem 9. Mai, nachholen; der wichtigste Aufmarsch dazu ist auf dem Moskauer Roten Platz.

Am Tag darauf beginnt die Abstimmung über die Verfassungsreform, die Putins Verbleib im Präsidentenamt bis 2036 ermöglicht. Als Abstimmungstag dafür hat Putin den 1. Juli bestimmt. Der Kreml drängt zur Eile, befürchtet offenbar, dass im Herbst, wenn sich die Wirtschaftskrise verstärkt haben dürfte, mehr manipuliert werden muss, damit Teilnahme- und Zustimmungszahlen bei der Volksabstimmung stimmen.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst

Schon jetzt sind Putins Umfragewerte auf Tiefststände gefallen; laut dem Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum vertrauen dem Präsidenten noch 25 Prozent, gegenüber 59 Prozent im November 2017. Unzufriedenheit und Protestbereitschaft sind gewachsen. Dass die Verfassungsreform Putins bisherige Amtszeiten „auf null setzt“ und das Verbot seiner Kandidatur 2024 nach zwei Amtszeiten in Folge aushebelt, wird in der Werbung für die Abstimmung nicht erwähnt, vielmehr geht es um Passagen zum Wert der russischen Sprache oder zur Ehe als Bund von Mann und Frau.

Den Willen Putins, rasch zur Normalität zurückzukehren, veranschaulichte gerade ein Bücherfestival, das auf dem Roten Platz stattfinden durfte: Für den Platz am Kreml ist nicht Sobjanins Verwaltung, sondern die Zentralmacht zuständig. Vom Ringen hinter den Kulissen zeugt, dass vorige Woche das Justizministerium die Gesetzmäßigkeit der von Sobjanin verordneten Einschränkungen im Hinblick auf „Rechte und Interessen der Bürger“ prüfte, indes mit einem für den Bürgermeister positiven Ergebnis.

Laxer Umgang mit den Regeln

Mehrere Medien berichteten über Druck aus dem Kreml auf Sobjanin. Präsidentensprecher Dmitrij Peskow reagierte darauf mit einem Lob der „sehr argumentierten“ Entscheidung des Bürgermeisters, die nicht „zu schnell komme“. Ein Dementi klingt anders.

Doch passte Sobjanin nun seine Regeln auch der Realität an. Viele Moskauer hatten die „Selbstisolation“ nicht mehr beachtet; die Autorität der Appelle hatte untergraben, dass Putin im Mai die von ihm selbst Ende März verkündeten „arbeitsfreien Tage“ nicht verlängerte. In Moskau wird nun auch Laxheit im Umgang mit der – weiter gültigen – Pflicht beobachtet, Masken und Handschuhe im öffentlichen Raum zu tragen.

Insgesamt werden in Russland mittlerweile 485.253 Corona-Fälle gezählt (nur die Vereinigten Staaten und Brasilien haben mehr) und 6141 Tote. Die offiziellen Zahlen werden vielfach bezweifelt. Doch sogar laut ihnen ist in vielen Regionen, anders als in Moskau, das sogenannte Plateau noch nicht erreicht – die Infektionszahlen steigen. Doch abseits der Hauptstadt wird dem Drängen des Kremls noch weniger entgegengesetzt. Aufgrund der Lockerungen befürchten viele nun eine „zweite Welle“ im Herbst. Dabei ist eigentlich noch nicht einmal die erste vorbei.