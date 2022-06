Anschlagspläne in Deutschland : Die afghanische Gefahr ist zurück

Nach dem westlichen Abzug wird der „Islamische Staat“ in Afghanistan immer stärker. Ein Verfahren in Düsseldorf zeigt, dass sein Arm bis nach Deutschland reicht.

Mitglieder des „Islamischen Staats“ in Afghanistan, Aufnahme aus dem Jahr 2015 in der Provinz Kunar Bild: dpa

Dieses Urteil hat in Deutschland wenig Aufmerksamkeit gefunden, es sollte aber ein Weckruf sein: Unter Anleitung eines führenden Kaders des „Islamischen Staats“ (IS) in Afghanistan wollten fünf tadschikische Staatsbürger in Nordrhein-Westfalen Anschläge verüben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte sie zu Haftstrafen bis zu neuneinhalb Jahren.

Die Planung der vereitelten Anschläge folgte einem bekannten Muster. Es wurde nach 2015 von der Führung des IS in dessen früherem Kerngebiet in Syrien und im Irak entwickelt. Die Terrororganisation schickt nicht mehr selbst trainierte Kader nach Europa, um Anschläge auszuführen. Die Planer stehen vielmehr, etwa mittels des Messaging-Dienstes Telegram, in virtuellem Kontakt mit denen, die sie anleiten.

Das ist für sie effizient. Die Dschihadisten sparen Kosten, müssen nicht mehr reisen und Grenzen überqueren, können aber die Anschläge aus sicherer Ferne steuern. Die ta­dschi­kische Terrorzelle in Nordrhein-Westfalen hatte den IS-Kader in Afghanistan nie getroffen.

Der gefährlichste Flügel des IS

Der afghanische Ableger des „Islamischen Staats“, der sich dort „IS-Provinz Khorasan“ nennt, ist in den vergangenen Jahren zum gefährlichsten Flügel der Terrororganisation geworden. Während sich die Bewegung in Syrien und im Irak nach der militärischen Zerschlagung nur langsam wieder formiert, findet er im „Islamischen Emirat“ der Taliban Bedingungen vor, die seine Expansion begünstigen.

Die Zahl der kampfbereiten IS-Dschihadisten hat sich dort seit Anfang 2021 auf 4000 verdoppelt. Die meisten sind Afghanen, Pakistaner und Bürger aus Staaten Zentralasiens.

In Afghanistan verbreiten sie seit Jahren Angst und Schrecken. Allein im April wurden 37 teilweise große Anschläge registriert. Erstmals griff der IS in den vergangenen Wochen von Afghanistan aus auch Ziele in Pakistan und Usbekistan an. Kann der IS seine Position am Hindukusch konsolidieren, dann könnten die Dschihadisten Europa weiter ins Visier nehmen. Der Düsseldorfer Prozess gegen die tadschikische Terrorzelle war nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte.

Das sich selbst überlassene Afghanistan ist ein Sammelbecken, in dem sich islamistische Extremisten einer großen Bandbreite tummeln. Es reicht von den Machthabern der Taliban, die lokale Ziele verfolgen, bis zu den Gruppen, die von Afghanistan aus den Dschihad in ihre Herkunftsländer tragen wollen: nach Pakistan, China, Usbekistan und Tadschikistan.

Die Übergänge sind fließend, sodass nicht auszuschließen ist, dass die Dschihadisten sogar in einer großen Organisation zusammenfinden, die dann 10.000 bis 20.000 Kämpfer unter Waffen hätte. Spätestens dann wäre Afghanistan wieder das Epizentrum des internationalen Terrorismus.

Großes Rekrutierungspotential

Der afghanische IS zieht andere Dschihadisten wie ein Magnet an. Seine Führung rekrutiert sich aus den pakistanischen Taliban. Diese waren nach 2001 als Reaktion darauf entstanden, dass Pakistan dem amerikanischen Druck nachgegeben und sich am Sturz der Taliban in Kabul beteiligt hatte. Die pakistanischen Taliban sind heute die größte Bedrohung für die innere Sicherheit Pakistans.

Vom sogenannten Haqqani-Netzwerk, das an der Regierung in Kabul beteiligt ist, bezieht der IS die Selbstmordattentäter für seine Anschläge in Afghanistan. Die Haqqanis haben innerhalb der Taliban eine halbautonome Stellung. Sie bilden den Flügel der Hardliner und stellen den Innenminister.

Vom IS offenbar unabhängig operiert Al-Qaida, dessen Anführer Ayman al-Zawahiri sich mutmaßlich in Afghanistan versteckt hält. Wahrscheinlich genießt Al-Qaida weiterhin den Schutz von Teilen der Taliban, obwohl diese den USA in einem Abkommen im Februar 2020 zugesagt hatten, alle Verbindungen zu der Organisation zu kappen, die für 9/11 verantwortlich war.

Unterschiede zu Al-Qaida und zu den Taliban

Die Terrorgefahr, die vom afghanischen IS ausgeht, ist die größere. Anders als Al-Qaida greift der IS auch islamische Ziele an, etwa schiitische Moscheen; anders als die Taliban, deren afghanischen Nationalismus er ablehnt, propagiert er einen globalen Dschihad. Der IS verfolgt die Strategie, zunächst die Taliban zu stürzen, parallel dazu seine regionalen Ambitionen auszuweiten und schließlich, wie im Fall der tadschikischen Zelle in Deutschland, den Dschihad in die Welt zu tragen.

Seit dem westlichen Abzug im vergangenen Sommer zieht Afghanistan neue ausländische Kämpfer an, auch aus dem Nahen Osten. Anders als 1996, als die Taliban erstmals die Macht im Land übernehmen konnten, sind sie derzeit personell und militärisch zu schwach, um Sicherheit zu schaffen.

In der Bevölkerung bröckelt die Unterstützung für sie schon, zumal Armut und Hunger unvorstellbare Ausmaße angenommen haben. Trotz anderer Brandherde darf die Welt Afghanistan nicht aus dem Blick verlieren.