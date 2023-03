Afghane tötet zwei Personen in muslimischem Zentrum in Lissabon

Ein Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit hat in einem muslimischen Zentrum in Portugals Hauptstadt zwei Personen getötet. Der Angreifer war nach Polizeiangaben mit einem „großen Messer“ bewaffnet und tötete am Vormittag im ismailitischen Zentrum in Lissabon zwei Frauen und verletzte eine weitere Person schwer. Gegen die Polizei soll der Mann auch mit seinem Messer vorgegangen sein, nachdem er dem Aufruf nicht gefolgt war, die Waffe abzulegen.

Die Kriminalpolizei hat ein Großaufgebot an den Tatort geschickt. Unklar ist der Gesundheitszustand des afghanischen Tatverdächtigen, der sich nach seiner Festnahme in einem Krankenhaus befinden soll; er wurde von einem Polizeibeamten angeschossen, heißt es. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Portugiesinnen.

In portugiesischen Medien wurde von einem „beispiellosen Fall in Portugal“ gesprochen. Seit vergangenem Donnerstag wird von Muslimen der Fastenmonat Ramadan begangen. Der portugiesische Innenminister, José Luís Carneiro, hat eine Pressekonferenz für 15 Uhr angekündigt.

Costa spricht von „isolierter Tat“

Die Glaubensgemeinschaft der gut 18 Millionen Ismailiten entwickelte sich vor tausend Jahren aus dem siebener-schiitischen Islam. Sie hat ihre Schwerpunkte heute in Pakistan, Indien und Ostafrika, zudem im Jemen, in Iran und Syrien. Für viele sunnitische Muslime und besonders für Islamisten gelten sie als Abtrünnige. Ihr spirituelles Oberhaupt ist Karim Agha Khan IV., der sich als „Allahs sanfter Revolutionär“ versteht.

Die Ismailiten lehnen jeglichen Fundamentalismus ab und setzen auf wirtschaftliche, industrielle und kulturelle Entwicklungsprojekte in der islamischen Welt. Ihre Stiftung fördert Projekte in mehr als zwei Dutzend Ländern. Ein Schwerpunkt war das kriegszerstörte Afghanistan. In Portugal, wo etwa 7000 Ismailiten leben, hatten sie sich zuletzt besonders um Flüchtlinge gekümmert.

Portugals Ministerpräsident António Costa sprach den Opfern und der ismailitischen Gemeinde seine Solidarität und sein Beileid aus. Es sei jedoch verfrüht, „diesen kriminellen Akt in irgendeiner Weise zu interpretieren“. Alles deutete darauf hin, dass es sich um eine „isolierte Tat“ handle, sagte Costa. Medienberichten zufolge schließt die Polizei einen terroristischen Hintergrund nicht aus, die Antiterroreinheit hat demnach die Ermittlungen übernommen.

Portugal ist bisher von islamistisch motivierten Attentaten verschont geblieben. Im Februar vereitelte die portugiesische Polizei nach eigenen Angaben einen Anschlag auf dem Gelände der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Lissabon. Ein 18 Jahre alter Student, der offenbar ein Attentat auf Kommilitonen geplant hatte, wurde festgenommen.