Taliban gehen gegen IS vor : Gefechte in Kabul nach Anschlag auf Trauerfeier

Wenige Stunden nach dem Anschlag vor einer Moschee in Kabul sind Taliban-Einheiten in der Nacht zu Montag gegen mutmaßliche Anhänger des afghanischen IS-Ablegers vorgegangen. Mudschahedin der Sondereinheit des „Islamischen Emirats“ hätten in der Nacht im 7. Bezirk der Stadt eine Operation gegen eine Gruppe von IS-Anhängern durchgeführt, teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mudschahid am Montagmorgen auf Twitter mit. Die Operation sei erfolgreich gewesen, das Versteck der Terroristen zerstört und die IS-Kämpfer getötet. Zuvor hatte schon das Taliban-Mitglied Muhammad Dschalal auf Twitter geschrieben, drei IS-Terroristen seien durch ihre eigenen Sprengstoffgürtel „neutralisiert“ worden.

Auf Twitter waren Bilder von brennenden Gebäuden und einer Tankstelle zu sehen. Die Echtheit lässt sich jedoch nicht überprüfen. Die Deutschen Presse-Agentur zitierte Anwohner mit der Aussage, sie hätten stundenlang schwere Gefechte gehört. Eine Reihe von Häusern sei durch die Kämpfe beschädigt worden. Mehrere Gebäude stünden in Flammen. Ein Regierungsangestellter sagte der Nachrichtenagentur AFP, eine „große Anzahl“ von Taliban-Spezialkräften hätte mindestens drei Häuser in seinem Viertel angegriffen. Die Kämpfe hätten mehrere Stunden angedauert.

Der Anschlag am Sonntag hatte sich offenbar gegen die Taliban gerichtet, die mit ISKP, dem Ableger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Afghanistan und Pakistan, verfeindet sind. In der Eid-Gah-Moschee, vor der die Bombe detonierte, fand zur gleichen Zeit die Trauerfeier für die Mutter von Taliban-Sprecher Mudschahid statt. Mudschahid hatte zuvor Anhänger und Freunde über Twitter zu der Zeremonie eingeladen. Nach Angaben des Taliban-Innenministeriums wurden mindestens fünf Zivilisten getötet. Anderen Berichten zufolge soll es mindestens zwölf Tote und mehr als 32 Verletzte gegeben haben. Angeblich sollen mehrere führende Mitglieder der Islamisten an der Trauerfeier teilgenommen haben.

Wer für den Anschlag verantwortlich ist, war zunächst unklar. Allerdings hat ISKP seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August eine Reihe von Anschlägen gegen Taliban verübt, bislang vor allem in der Provinzhauptstadt Jalalabad nahe der pakistanischen Grenze. Am Freitag hatten IS-Kämpfer in der nördlichen Parwan-Provinz Taliban-Einheiten angegriffen. Beobachtern zufolge scheint es, als werde der IS in immer mehr Gegenden aktiv. Seit dem Anschlag vor dem Kabuler Flughafen mit rund 180 Toten Ende August hatte es aber keine Angriffe mehr in der Hauptstadt Kabul gegeben.

Der „IS - Provinz Khorasan“ war in Afghanistan Anfang 2015 offen in Erscheinung getreten. Er will dort und auf pakistanischem Gebiet eine „Provinz“ namens IS-Khorasan etablieren. Im Gegensatz zu den Taliban verübt er auch Anschläge gegen andere muslimische Minderheiten, vor allem die schiitischen Hazara.