Auf Djerba eröffnet ein Tunesier das Feuer auf Pilger in der La Ghriba-Synagoge. Er tötet mehrere Menschen und könnte das Land noch tiefer in die Krise stürzen.

Die Nachrichten aus Djerba wecken schlimme Erinnerungen und noch größere Sorgen. Am Ende des jüdische Lag Baomer-Fests eröffnete am Dienstagabend ein Mitglied der tunesischen Nationalgarde das Feuer auf Gottesdienstbesucher in der historischen La Ghriba-Synagoge. Tausende Pilger hielten sich aus Anlass des jüdischen Freudenfests auf der tunesischen Insel auf.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Zwei von ihnen wurden getötet, wie der Weltverband des tunesischen Judentums in Israel mitteilte: Ein 30 Jahre alter Mann, der sowohl in die tunesische als auch die israelische Staatsangehörigkeit besitzt und in Israel lebt, und sein 42 Jahre alter Cousin, ein französisch-jüdischer Geschäftsmann, der in Frankreich wohnt.

Die Ermittlungen der Motive dieser „feigen Aggression“ seien noch nicht abgeschlossen, teilte das tunesische Innenministerium am Mittwoch mit, ohne die Tat bisher als einen terroristischen Anschlag einzustufen. Doch Dschihadisten hatten den wichtigsten jüdischen Pilgerort in Nordafrika schon einmal ins Visier genommen. Al Qaida verübte dort im Frühjahr 2002 den bis dahin verheerendsten Terroranschlag in der Geschichte des kleinen Landes: Damals wurden 19 Urlauber getötet, 14 von ihnen kamen aus Deutschland.

Am Mittwoch wurde zunächst nur bekannt, dass der Angreifer zunächst auf einem Marinestützpunkt einen Kollegen getötet und ihm seine Munition entrissen hatte. Dann fuhr er zur schwer bewachten Synagoge und begann, dort um sich zu schießen. Laut Behördenangaben tötete er dabei zwei weitere Polizisten und verletzte neun Personen, bevor die Polizei ihn erschoss.

Nach der jüngsten Gewalttat stellte sich sofort wieder die bange Frage, ob der Terror nach Tunesien zurückkehrt, nachdem es seit 2019 ruhig geblieben war. Damals wurden in der Hauptstadt Tunis zwei Selbstmordattentate verübt. Zuvor hatte es Jahre gedauert, bis die Touristen wieder an die tunesischen Strände zurückkehrten. Im Juni 2015 erschoss ein tunesischer Terrorist im Badeort Sousse 38 Urlauber. Zuvor hatten im März 2015 drei Terroristen im Bardo-Nationalmuseum in Tunis 22 Menschen getötet.

Tourismusbranche hatte sich gerade erholt

Ausländische Besucher mieden daraufhin das Land, für das der Tourismus als größter Devisenbringer überlebenswichtig ist. In den vergangenen Jahren hatte sich die Sicherheitslage in dem nordafrikanischen Land stabilisiert. Im Vergleich zu anderen Ländern der Region schlossen sich besonders viele Tunesier der Terrormiliz „Islamischer Staat“ an und kehrten inzwischen zu einem großen Teil wieder zurück.

Die Tourismusbranche hatte sich nun gerade erst von den Jahren der Pandemie erholt hat. Sollte sich die Sicherheitslage abermals verschlechtern, wäre das fatal für die Wirtschaft, die seit Jahren eine schwere Krise durchlebt und der eine schlimme Trockenheit zu schaffen macht. Immer mehr Tunesier kehren ihrem Land den Rücken. Tausende setzten sich in diesem Jahr schon in die Boote und suchen in Europa ein besseres Leben.

Mehr zum Thema 1/

Anders als in den meisten arabischen Staaten lebt in Tunesien bis heute eine kleine jüdische Gemeinde mit etwa 1500 Mitgliedern, von denen einige auch Minister waren. Die jahrhundertealte Synagoge La Ghriba ist das jüdische Zentrum Tunesiens und zugleich das wichtigste Heiligtum der Juden in der Region. Die Pilgerfahrt zum Lag Baomer-Fest bildet jedes Jahr den Höhepunkt des jüdischen Lebens in Tunesien, die nach der Pandemie nun wieder ohne Einschränkungen stattfinden konnte. Tausende Juden pilgern traditionell jedes Frühjahr in die Synagoge, unter ihnen auch Hunderte Israelis. Viele Touristen, die auf der Mittelmeerinsel Urlaub machen, besuchen zudem das ganze Jahr über das historische Gebäude.