Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind Militärblogger eine wichtige Stimme. Insbesondere auf Telegram haben sie ein großes Publikum, ihre Beiträge und sie selbst tauchen im Staatsfernsehen auf. Ein solcher „Wojenkor“ – etwa: Kriegskorri – war Maxim Fomin, der am Sonntag bei einer Explosion in einem Café in Sankt Petersburg getötet wurde.

Sein unter dem Pseudonym „Wladlen Tatarskij“ geführter Telegram-Kanal hat mehr als 570.000 Abonnenten. Zuletzt konnten diese beispielsweise verfolgen, was Fomin über die Lage im ostukrainischen Bachmut zu sagen hatte.

Zwischendurch, offenbar zur Erbauung, verbreitete er einen Fremdbeitrag weiter, in dem angeblich ein Kämpfer der Wagner-Miliz in einem düsteren Raum schräg und ohne Können über die Saiten einer Geige streicht. Das „Konzert“ gilt einem fest mit Klebeband umwickelten Mann, dem das Wort „Georgier“ auf die Stirn geschmiert ist, wohl einem in Gefangenschaft geratenen Freiwilligen, der für die Ukraine kämpfte.

Einer noch größeren Öffentlichkeit wurde Fomin am 30. September 2022 bekannt. Da war er Gast im Kreml, als Präsident Wladimir Putin vier weitere ukrainische Gebiete annektierte. Beim Hinausgehen aus dem Saal filmte sich Fomin selbst und erklärte: „Wir werden alle besiegen, alle töten, alle berauben, die wir müssen. Alles wird so, wie wir es mögen.“

Der Krieg war seine Chance

Der 40 Jahre alte Fomin war einer der Männer mit krimineller Vergangenheit, denen die russische Landnahme im Donbass eine Chance gab. Ihm brachte sie gar die Freiheit. Fomin stammte aus einer Bergmannsfamilie in Makijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk, arbeitete nach der Schule selbst in einer Mine. Später versuchte er sich als Möbelverkäufer.

Ende 2011 verübte Fomin einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bank, für den er zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Ende August 2014 wurde nahe seinem Straflager gekämpft. Fomin konnte fliehen und schloss sich Kämpfern der „Donezker Volksrepublik“ an. Später wurde er wieder festgenommen, aber vom damaligen „Oberhaupt“ des Schattengebildes, Alexandr Sachartschenko (der 2018 ebenfalls bei einer Explosion in einem Café in Donezk starb), begnadigt.

Dann diente Fomin weiter in Strukturen der Separatisten von Donezk und Luhansk. Bis 2019. Damals zog er nach Moskau und begann als „Wladlen Tatarskij“ seine Bloggertätigkeit über den Donbass, schrieb Bücher. Nach der Invasion von 2022 kehrte Fomin in den Kriegsdienst zurück, kümmerte sich nach eigenen Angaben um Drohnen und veröffentlichte täglich auf seinem Telegram-Kanal Videoclips zur Lage. Wie in Russlands Militärbloggerkreisen üblich, fasste Fomin die Ansichten der Kreml-Führung in griffige Formeln. „Die Ukraine als Staat in seiner gegenwärtigen Gestalt muss vernichtet werden“ etwa oder „Wenn wir am ersten Tag 10.000 ukrainische Soldaten in den Kasernen der Ukraine beerdigt hätten, dann wären sie bei den Verhandlungen nachgiebiger gewesen, das hätte stärker demoralisiert.“

Fomin war eine Stimme im Chor derjenigen, die im vergangenen Herbst das russische Verteidigungsministerium aufgrund der Rückschläge in der Ukraine kritisierten, im Verein mit dem Eigner der Wagner-Miliz, dem Petersburger Geschäftsmann Jewgenij Prigoschin. Zu dessen „Pool“ von Medienschaffenden wurde Fomin fortan gerechnet. Einer seiner letzten Posts auf Telegram rühmt ein Werbeplakat für die Wagner-Gruppe in den Straßen Moskaus.

Auch das Café im Zentrum von Sankt Petersburg, in dem Fomin am Sonntag zu Tode kam, gehörte Prigoschin, wie dieser selbst bestätigte. „Street Food Bar N° 1“ heißt es, denn trotz Putins Erzählung vom Feldzug eines „kollektiven Westens“ gegen alles Russische sind englische, trendige Namen in Russland weiterhin Trumpf. So hat „Wkusno i totschka“, der McDonald’s-Nachfolger, gerade auf vielfältigen Wunsch einen Ersatz für den „Big Mac“ aufgelegt und ihn „Big Hit“ genannt.