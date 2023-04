Aktualisiert am

Maxim Fomin saß im Gefängnis, als Putin seinen Krieg begann. Er konnte fliehen – und wurde zum Militärblogger „Wladlen Tatarskij“. Jetzt starb Fomin bei einem Anschlag in Sankt Petersburg.

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind Militärblogger eine wichtige Stimme. Insbesondere auf Telegram haben sie ein großes Publikum, ihre Beiträge und sie selbst tauchen im Staatsfernsehen auf. Ein solcher „Wojenkor“ – etwa: Kriegskorri – war Maxim Fomin, der am Sonntag bei einer Explosion in einem Café in Sankt Petersburg getötet wurde.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Sein unter dem Pseudonym „Wladlen Tatarskij“ geführter Telegram-Kanal hat mehr als 570.000 Abonnenten. Zuletzt konnten diese beispielsweise verfolgen, was Fomin über die Lage im ostukrainischen Bachmut zu sagen hatte.