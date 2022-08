Bombenanschlag in Moskau : Wer tötete Darja Dugina?

Russische Ermittler am Ort des Bombenanschlags auf die Tochter des Nationalisten Alexander Dugin in Moskau Bild: Getty

Ein Autobombenanschlag nahe Moskau - das wirkt für viele Russen wie eine Erinnerung an überwunden geglaubte Zeiten, an die wüsten Neunzigerjahre, die Präsident Wladimir Putin beständig als Angstbild beschwört. Damals wurden Konflikte zwischen konkurrierenden kriminellen Gruppen oder Streitigkeiten unter Geschäftspartnern oft mit Sprengsätzen an teuren Autos ausgetragen. Am Samstagabend hat bei Moskau eine in einem Geländewagen gezündete Bombe Darja Dugina getötet, die 29 Jahre alte Tochter des radikalen Nationalisten Alexandr Dugin – in jenem Teil des Moskauer Umlands, in dem viele der Reichen und Mächtigen Russlands leben und in dem auch Putins Residenz Nowo-Ogarjowo liegt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.
Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Die Staatsfernsehshow „Nachrichten der Woche“, oft ein Indikator für die vom Kreml gewünschte Sicht auf Ereignisse und Entwicklungen, pries Dugina am Tag nach der Explosion als „echte Patriotin“, die sich, „wie ihr Vater, nie scheute, die Wahrheit zu sagen“. Der russische Präsident Wladimir Putin würdigte Dugina am Montag in einer Botschaft an die Familie als „talentierten Menschen mit echtem russischem Herzen“, der gezeigt habe, was es bedeute „ein Patriot Russlands zu sein.“ Alexandr Dugin schrieb in einer Erklärung, seine Tochter habe ihr „jungfräuliches Leben“ auf den „Altar“ des Sieges Russlands gelegt: „Möge sie nun die Söhne unseres Vaterlandes zu Heldentaten inspirieren.“

Opfer innerrussischer Machtkämpfe?

Dugina hatte für russische Staatsmedien gearbeitet, die Eroberungen in der Ukraine als „Befreiung“ gefeiert und, wie ihr für ein „Eurasien“ unter russischer Vorherrschaft werbender Vater, den Krieg als „Zusammenprall der Zivilisationen“ gewertet. Ähnlich wie ihr Vater, der vor Jahren dazu aufrief, Ukrainer zu „töten, töten, töten“, trat sich für Gnadenlosigkeit gegenüber der ukrainischen Bevölkerung ein. Angeblich nahm Dugin in letzter Minute in einem anderen Fahrzeug Platz, wäre sonst mit seiner Tochter gefahren.

Schuldzuweisungen an die Adresse der Ukraine, wie sie russische Nationalisten und das „Oberhaupt“ der Donezker „Volksrepublik“, Denis Puschilin, sofort nach Duginas Tod äußerten, fehlten in den „Nachrichten der Woche“ noch fast ganz. Zu Wort kam im Beitrag die Sprecherin des Außenministeriums, welche die „zuständigen Stellen“ aufrief, eine „ukrainische Spur“ zu prüfen; bestätige sie sich, müsse man von „Staatsterror“ sprechen.

Dass ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj jede Beteiligung der Ukraine bestritt – man sei, anders als Russland, kein „krimineller Staat, und erst recht kein Terrorstaat“ –, wurde verschwiegen, ebenso die sowohl von Ukrainern als auch von russischen Regimegegnern geäußerte Vermutung, es handele sich um innerrussische Machtkämpfe.

Attentäterin eine Soldatin des ukrainischen Asow-Bataillons?

Der Geheimdienst FSB, dem die Explosion wegen des Ortes des Anschlags dringend Erklärungen abverlangte, legte schon am Montagnachmittag seine Version des Geschehens vor, die zwar eine „ukrainische Spur“, aber keine konkreten Festnahmen enthielt. „Ukrainische Geheimdienste“ hätten „das Verbrechen vorbereitet und verübt“, teilte der FSB mit. Eine 1979 geborene Ukrainerin sei im Juli mit ihrer 2010 geborenen Tochter nach Russland gekommen. Die beiden hätten eine Wohnung in dem Haus in Moskau gemietet, in dem Dugina gewohnt habe, und seien Letzterer in einem „Mini Cooper“ gefolgt, an dem das Nummernschild dreimal getauscht worden sei.