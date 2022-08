Bombenanschlag in Moskau : Wer tötete Darja Dugina?

Ein Autobombenanschlag nahe Moskau - das wirkt für viele Russen wie eine Erinnerung an überwunden geglaubte Zeiten, an die wüsten Neunzigerjahre, die Präsident Wladimir Putin beständig als Angstbild beschwört. Damals wurden Konflikte zwischen konkurrierenden kriminellen Gruppen oder Streitigkeiten unter Geschäftspartnern oft mit Sprengsätzen an teuren Autos ausgetragen. Am Samstagabend hat bei Moskau eine in einem Geländewagen gezündete Bombe Darja Dugina getötet, die 29 Jahre alte Tochter des radikalen Nationalisten Alexandr Dugin – in jenem Teil des Moskauer Umlands, in dem viele der Reichen und Mächtigen Russlands leben und in dem auch Putins Residenz Nowo-Ogarjowo liegt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Die Staatsfernsehshow „Nachrichten der Woche“, oft ein Indikator für die vom Kreml gewünschte Sicht auf Ereignisse und Entwicklungen, pries Dugina am Tag nach der Explosion als „echte Patriotin“, die sich, „wie ihr Vater, nie scheute, die Wahrheit zu sagen“. Der russische Präsident Wladimir Putin würdigte Dugina am Montag in einer Botschaft an die Familie als „talentierten Menschen mit echtem russischem Herzen“, der gezeigt habe, was es bedeute „ein Patriot Russlands zu sein.“ Alexandr Dugin schrieb in einer Erklärung, seine Tochter habe ihr „jungfräuliches Leben“ auf den „Altar“ des Sieges Russlands gelegt: „Möge sie nun die Söhne unseres Vaterlandes zu Heldentaten inspirieren.“