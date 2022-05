Aktualisiert am

Anschläge in Transnistrien : Der nächste Kriegsschauplatz?

Transnistrien wird aus seinem russischen Schlaf gerissen. Viele nennen den Krieg in der Ukraine nicht beim Namen und schauen trotzdem gebannt nach Russland. Das heißt aber nicht, dass sie von Putin regiert werden wollen.

Sowjetisches Disneyland? In Tiraspol hat sich vieles verändert, nur das Lenindenkmal gegenüber dem Obersten Sowjet erinnert in alter Pracht an die Vergangenheit. Bild: Imago

Das Haus in der Swerdlow-Straße 19 ist schon von Weitem zu hören: Die Klaviere im Erdgeschoss, die Geigen aus dem vierten und natürlich die Saxophone im fünften Stock. Heute mischt sich auch eine schüchterne Oboe ein, kurz darauf kommen zwei aufmüpfige Klaviere hinzu, und ein wenig später auch eine noch et­was schläfrige Trompete, bevor sich ein selbstbewusstes Akkordeon in den Vordergrund drängt.

Zum Akkordeon wird Wassiliy Wassiliewitsch später mehr sagen. „Einfach am Empfang nach Wassiliy Wassiliewitsch fragen, die schicken Sie dann zu mir“, hatte Wassiliy Wassiliewitsch gesagt, und tatsächlich hat die Frage nach Wassiliy Wassiliewitsch am Empfang umstandslos zu der in beiden Fällen korrekten Antwort geführt, dass Wassiliy Wassiliewitschs Büro im vierten Stock und Wassiliy Wassiliewitsch wahrscheinlich dort sei. Wassiliy Wassiliewitsch ist tatsächlich dort, hat gerade Tee aufgesetzt und erzählt nun von seiner Arbeit, die sich wahrlich hören lassen kann.

Ein Staat, der keiner ist

Denn Wassiliy Wassiliewitsch lehrt am staatlichen Konservatorium von Tiraspol, wobei dieser simpel klingende Satz streng genommen schon den ersten sachlichen Fehler dieser Geschichte enthält. Politisch korrekt müsste der Satz lauten: Wassiliy Wassiliewitsch lehrt am quasi­staatlichen Konservatorium von Tiraspol. Schließlich ist Tiraspol die Hauptstadt von Transnistrien, und Transnistrien gebärdet sich zwar als Staat, ist aber keiner. Zumindest keiner, der international anerkannt wäre.

Die einzigen Staaten, die Transnistrien als das anerkennen, was es mit beträcht­lichem Aufwand zu sein behauptet, als Staat also, sind Abchasien, Südossetien und Bergkarabach. Aber um deren Staatlichkeiten ist es jeweils ähnlich bestellt wie um jene Transnistriens: Sie werden von fast niemandem anerkannt – außer voneinander, Russland und einigen kleineren Schurkenstaaten sowie von Transnistrien. Das wiederum wird nicht einmal von Russland anerkannt.

Aber darüber redet Wassiliy Wassiliewitsch nicht, er scheint kein politischer Mensch zu sein, zumindest nicht bei der ersten Begegnung, und das ist kein Wunder, denn Wassiliy Wassiliewitsch hat andere Aufgaben und Interessen. Am „Transnistrischen staatlichen Kunstins­titut Anton Grigorjewitsch Rubinstein“, wie das Konservatorium sich selbst nennt, bildet er junge Talente aus, deren Lebensziel es ist, nicht nur für, sondern eines Tages auch von Musik leben zu können. Auf einem Rundgang durch sein Institut führt der Dozent durch die verschiedenen Etagen, und jedes Stockwerk klingt besser als das vorige.

Vollkommene Ruhe im Stockwerk der Dirigenten

Nur im zweiten und im dritten ist es still, denn im zweiten ist die Bibliothek und im dritten werden künftige Dirigentinnen und Dirigenten ausgebildet, die offenbar keine Geräusche machen, zumindest heute nicht. Wenn jetzt ein Taktstock auf den Parkettfußboden fiele, könnte man das wahrscheinlich hö­ren, es würde vermutlich ähnlich klingen wie in einem mit Fliesen oder La­minat ausgelegten Sushi-Restaurant an einem öden Nachmittag, wenn dem einzigen Gast ein Stäbchen herunterfällt. Aber wie gesagt: Im dritten Stock des Rubinstein-Instituts zu Tiraspol ist gar nichts zu hören.