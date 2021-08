Biden droht IS-Terrormiliz : „Wir werden euch jagen“

Joe Biden bei seiner Rede zum Anschlag in Kabul am Donnerstag im Weißen Haus Bild: AFP

Von einem „harten Tag“ sprach Präsident Joe Biden, als er am Donnerstag vor die Presse trat. Über sechzig Afghaninnen und Afghanen und dreizehn amerikanische Soldaten hatten ihr Leben bei einem Anschlag des „Islamischen Staates“ (IS) in Kabul verloren. Und Biden kündigte dafür Vergeltung an. Er versprach, man werde die Terroristen „jagen“ und zur Verantwortung ziehen: „„Wir werden euch jagen und euch dafür bezahlen lassen“, sagte er am Abend im Weißen Haus.

Er, Biden, habe die zuständigen Kommandeure gebeten, Pläne für mögliche Schläge gegen den IS auszuarbeiten. „Wir werden mit Macht und Präzision reagieren, zu unserer Zeit, an dem Ort und in dem Moment, den wir auswählen“, so der Präsident weiter. Die getöteten amerikanischen Soldaten seien Helden, die zur „selbstlosesten“ Armee der Welt gehört und mit ihrem Einsatz Leben gerettet hätten. Bidens Worte wurden von vielen Beobachtern als Ankündigung einer baldigen Vergeltungsaktion gewertet.

Der Oberbefehlshaber bekräftigte, dass er den Abzug aller verbliebenen Soldaten bis zum 31. August aus der afghanischen Hauptstadt für alternativlos hält. Die Evakuierungen von Amerikanern und Mitarbeitern aus Kabul würden wie geplant fortgesetzt. In Zukunft werde man sich bemühen, über diplomatische Wege den Ausflug von Menschen zu ermöglichen. Die Taliban hätten ein Interesse daran, sich dabei kooperativ zu verhalten, so der Präsident.

Mehr zum Thema 1/

Unklar ist allerdings, wie das ohne amerikanische Kräfte vor Ort vonstattengehen könnte. Zudem sind den amerikanischen Geheimdiensten zufolge weitere Anschläge wahrscheinlich. General Kenneth F. McKenzie, der das für Afghanistan zuständige Zentralkommando der amerikanischen Streitkräfte leitet, sagte in Kabul, es gebe glaubwürdige Drohungen.

Für die amerikanischen Streitkräfte war es der schwärzeste Tag seit langer Zeit. So viele getötete Soldaten wie am Donnerstag hatten sie zuletzt vor zehn Jahren in Afghanistan verzeichnen müssen.

Die Geheimdienste hatten vor Anschlägen des IS gewarnt. Die Terrormiliz, die auch mit den Taliban verfeindet ist, werde aus der Lage in Kabul Kapital schlagen wollen. Biden selbst hatte die Gefahr solcher Attacken als einen wesentlichen Grund dafür genannt, dass die Frist für den Truppenabzug nicht verlängert werden könne. Bidens Sprecherin Jen Psaki sagte, der Präsident habe zu keinem Zeitpunkt erwogen, die Frist für den Abzug zu verlängern – auch nicht im Laufe des Donnerstags. Er verlasse sich dabei auf seine militärischen Berater.

Wie groß ist der politische Schaden für Biden?

Zwanzig Senatoren und Abgeordnete der Republikaner forderten unterdessen, dass Biden sowie Vizepräsidentin Kamala Harris und mehrere Minister wegen der katastrophalen Lage in Afghanistan zurücktreten müssten. Darunter waren bekannte Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wie die Senatoren Josh Hawley aus Missouri und Marsha Blackburn aus Tennessee. Sie schlossen sich damit einer Forderung Trumps an, die der nach dem schnellen Sieg der Taliban in Afghanistan erhoben hatte.

Psaki sagte, solche Äußerungen seien an einem Tag der Trauer nicht angemessen. Der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, forderte einen Kongressbeschluss, der einen Rückzug aus Afghanistan verbieten solle, bis „jeder Amerikaner“ das Land verlassen habe. Die Demokraten, die in den vergangenen Tagen Bidens Festhalten an der Frist für den Abzug kritisiert hatten, hielten sich nach den Anschlägen überwiegend zurück.

Vor Donnerstag waren viele Beobachter davon ausgegangen, dass sich die Lage in Afghanistan nicht langfristig politisch negativ für Bidens Präsidentschaft auswirken werde. Immerhin wurden in den vergangenen knapp zwei Wochen über 100.000 Menschen aus dem Land geflogen, und viele Amerikaner stimmen mit dem Ziel, die Truppen so schnell wie möglich abzuziehen, überein. Doch nach den Attacken in Kabul sei nicht mehr so sicher, dass Biden keinen politischen Schaden nehmen werde, kommentierte etwa die Zeitung New York Times. Die Washington Post schrieb, die Eskalation isoliere Biden zudem immer weiter von seinen internationalen Verbündeten.