Anschläge in Israel : Droht ein blutiger Ramadan?

In bewegenden Szenen nahmen Verwandte und Freunde am Mittwoch Abschied von einigen der Todesopfer des jüngsten Anschlags in Israel. Ein palästinensisch-israelischer Polizist, ein jüdischer Vater von fünf Kindern, ein Rabbiner und zwei Einwanderer aus der Ukraine waren am Dienstagabend von einem palästinensischen Attentäter in der Tel Aviver Vorstadt Bnei Brak erschossen worden. Eines der Opfer, der 29 Jahre alte Avishai Yehezkel, habe sich schützend über seinen zwei Jahre alten Sohn geworfen, mit dem er zu einem abendlichen Spaziergang hinausgegangen sei, berichtete Yehezkels Bruder Ovadia Medienberichten zufolge bei dem Begräbnis. Zuvor habe Avishai ihn selbst noch angerufen und gewarnt: Ein Bewaffneter sei auf der Straße unterwegs, er solle aufpassen.

Der 26 Jahre alte Angreifer, Diaa Hamarsheh, kam aus dem Westjordanland; anders also als die drei Täter der beiden Anschläge in Beerscheba und Hadera am Dienstag vergangener Woche sowie am Sonntag; sie waren palästinensische Israelis. Wie sie wurde er schließlich erschossen; im Verlauf des Feuer­gefechts verwundete Hamarsheh den 32 Jahre alten Polizisten Amir Khoury jedoch noch so schwer, dass dieser später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.