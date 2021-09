Bürgermeisterin Anne Hidalgo : Paris für das ganze Land

Anne Hidalgo hat Frankreichs Hauptstadt als Bürgermeistern verändert. Nun will sie als erste Präsidentin in den Elysée-Palast einziehen. Sofort wird Kritik laut. Sie solle sich erst einmal um die Sauberkeit in Paris kümmern, heißt es.

„Ich bin bereit“: mit diesen Worten hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Sonntag in Rouen ihre Präsidentschaftskandidatur verkündet. Die Sozialistin träumt davon, Emmanuel Macron im nächsten Frühjahr abzulösen. Lange hat die 62 Jahre alte Lokalpolitikerin abgestritten, ins Zentrum der Macht zu streben. „Ich werde nicht Kandidatin sein“, schwor sie vor einem Jahr nach ihrer Wiederwahl im Rathaus. Doch jetzt hat sie der Ehrgeiz gepackt, oder wie ihre Berater sagen: „es gibt gewisse Dynamiken, denen kann man nicht widerstehen“.

Rouen, die Kapitale der Normandie, hat Hidalgo mit Bedacht gewählt. „Die Stadt der hundert Kirchtürme, deren Glockengeläut himmelauf schwingt“, schrieb einst der Schriftsteller Victor Hugo mit Blick auf die berühmte Kathedrale Notre Dame. Hidalgo hat die gut 100 Kilometer des Seine-Flusses im Sinn, der Paris mit Rouen verbindet. Zwischen der Jeanne d’Arc-Brücke und der Wilhelm-der-Eroberer-Brücke hatte sie Mitte Juli ihrem jüngsten Sohn Arthur Germain überschwänglich gratuliert. Der Neunzehnjährige war die Seine von der Quelle bis zur Mündung mit der Botschaft durchschwommen: Es muss mehr geschehen für den Schutz des Gewässers und seiner Umwelt.

Hidalgo sieht als Präsidentin der Zukunft

Genau daran hat die Präsidentschaftskandidatin in Rouen angeknüpft. Sie stellte sich als Verfechterin einer grünen Verkehrswende für Stadt und Land vor: Abschied von Diesel- und Benzinmotoren, weniger Platz für das Auto und Ausbau von Fahrradwegen und öffentlichem Straßenverkehr. Auch das Wohnen und Bauen will sie revolutionieren, Gebäude besser isolieren, um den Energieverbrauch zu senken, Nachbarschaftsgärten errichten, Bienenstöcke in die Städte holen und den Kindern schon von klein auf eine gesunde Ernährung beibringen.

Der Bürgermeister von Rouen, Nicolas Mayer Rossignol, gilt ihr als Verbündeter. Der Sozialist hat sich im vergangenen Dezember zu einer radikalen Klima- und Umweltschutzpolitik bekannt. „Die Welt hat sich verändert. Es ist natürlich bequemer, das zu leugnen“, sagte er und erklärte den „Klimanotstand“. Ein großes Infrastrukturprojekt, die Ostumgehung Rouens mit einer Schnellstraße, ließ er zu den Akten legen. Das Ziel der CO2-Neutralität verfolgt er mit großem Ehrgeiz. 25.000 Wohnungen und 500 öffentliche Gebäude werden in den nächsten Jahren renoviert. Rouen nennt sich bereits „Stadt der Zukunft“.

Als Präsidentin der Zukunft sieht sich auch Hidalgo. „Wenn die Politik das Leben der Bürger wirklich verbessern will, dann muss sie langfristig ausgerichtet sein und aus der Momentaufnahme herauskommen“, schreibt Hidalgo in ihrem Buch, das am 15. September auf den Markt kommt. „Une femme française“ hat sie ihr Wahlkampfwerk betitelt. „Eine französische Frau“ erzählt vom Aufstieg einer spanischen Einwanderertochter und von dem sehr französischen Traum, als Krönung in den Elysée-Palast einzuziehen.

„Ich finde, dass Paris schöner geworden ist“

In Rouen bekräftigte sie ihre Überzeugung, dass die Franzosen ihre Lebensgewohnheiten ändern müssen. Paris dient ihr als Schaufenster. Sie hat das Auto weitgehend aus der Stadt verdrängt. „Ich bin nicht Anti-Auto, ich bin Anti-Luftverschmutzung“, bekundete sie. Seit Monatsbeginn gilt auf fast allen Straßen mit Ausnahme der großen Verbindungstrassen Tempolimit 30. Bereits im vergangenen Jahr hat Hidalgo auf der Rue de Rivoli einen Fahrradweg eingerichtet, das Radwegenetz ist kontinuierlich ausgebaut worden. Die Schnellstraße am Seine-Ufer ist einer Uferpromenade für Fußgänger und Radfahrer gewichen. Die Cafés und Bars am Fluss haben sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt.