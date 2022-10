Besuch in Kasachstan : Baerbocks Buhlen um Zentralasien

Ankunft in Astana am Sonntagabend Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Montag in der kasachischen Hauptstadt Astana die Bedeutung der Partnerschaft zwischen Deutschland und Kasachstan betont. Angesichts der Tatsache, dass die Erschütterungen des russischen Krieges gegen die Ukraine auch in Zentralasien spürbar seien, sei es umso mehr anzuerkennen, „dass sich Kasachstan nicht auf die Seite Russlands geschlagen hat“. Kasachstan habe in den letzten Monaten immer wieder in schwieriger Lage Haltung gezeigt, dafür zolle sie „großen Respekt“, so Baerbock.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Baerbock hatte zuvor im Außenministerium mit ihrem Amtskollegen Muchtar Tleuberdi gesprochen. Tleuberdi lobte in der gemeinsamen Pressekonferenz den Austausch mit Baerbock als „fruchtbar und vertrauensvoll“. Man habe „mit Genugtuung“ feststellen können, wie hoch das Niveau des Dialogs miteinander sei.

Baerbock war am Sonntag nach Kasachstan gereist, um die Verbindung Deutschlands mit Zentralasien zu stärken; am Montagabend will die Ministerin nach Usbekistan weiterreisen. Ihr sei wichtig, dass die zentralasiatischen Staaten in Zukunft „nicht nur die Wahl zwischen der engen Zwangsjacke im Vorhof von Russland und der Abhängigkeit von China“ haben, hatte Baerbock vor der Abreise gesagt. Sie wolle vor Ort „vor allem zuhören, welche Hoffnungen und Erwartungen die Menschen in dieser Situation an Europa richten“. Die Ministerin wird von einer deutschen Wirtschaftsdelegation begleitet, deren Schwerpunkte Energie und Infrastruktur sind.

Eine neue Lage: Russlands Militär ist abgelenkt und zeigt sich schwächer als erwartet

Die Beziehungen zu Kasachstan sind für Deutschland seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine wichtiger geworden, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Kasachstan ist als ehemalige Sowjetrepublik eng mit Russland verbunden; allerdings strebt das Land, seit es 1991 unabhängig wurde, gleichermaßen gute außenpolitische Beziehungen auch zu China, Europa und den Vereinigten Staaten an. Russland galt in der Region lange als Sicherheitsgarant; so halfen Putins Truppen dem kasachischen Präsidenten noch im Januar, einen Aufstand der Bevölkerung blutig niederzuschlagen.

Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Lage geändert. Russlands Militär ist abgelenkt und zeigt sich schwächer als erwartet; noch dazu muss Kasachstan befürchten, auf Putins Liste der Länder zu stehen, die er seinem Reich in näherer Zukunft noch zuschlagen will. Präsident Kassym-Schomart Tokajew ging in den vergangenen Monaten immer wieder auf Distanz zu Putin, etwa indem er im Juni entschied, dass Kasachstan die ostukrainischen Separatistengebilde in Donezk und Luhansk nicht als selbständige Staaten anerkennen werde. In dieser Situation könnte China versuchen, seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Baerbock und andere europäische Politiker versuchen nun ihrerseits, die Bindung Kasachstans an Deutschland und Europa zu stärken. Bereits vergangene Woche war der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, nach Kasachstan gereist. Nach einem Treffen mit Tokajev hatte er betont, dass Europa und Zentralasien näher zueinander rückten und stärker denn je verbunden seien.

Deutschlands wichtigster Handelspartner in Zentralasien

Auch wirtschaftlich wird Kasachstan wichtiger für Deutschland. Es hat reichlich Wind und Sonne, dazu viel Platz für Solaranlagen – zudem will es zu einem der größten Exporteure von grünem Wasserstoff werden. Damit spielt Kasachstan bei den deutschen Überlegungen zur Energiewende eine nicht geringe Rolle. Umgekehrt könnte Deutschland helfen, die nötige Technik bereitzustellen für die Energietransformation, die Kasachstan im eigenen Land anstrebt – bis 2060 will man dort CO2-neutral sein –, und das Land bei der Ausbildung von Fachkräften unterstützen. Kasachstan ist Deutschlands mit Abstand wichtigster Handelspartner in Zentralasien.

Mehr zum Thema 1/

Dass Baerbock das Angebot zu wirtschaftlicher Kooperation verknüpft mit dem Drängen auf Einhaltung der Menschenrechte, zeigt auch ihr Programm in Kasachstan. Neben Gesprächen mit dem Außenminister und dem Präsidenten stehen auch Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft auf dem Programm, außerdem mit der Ombudsfrau für Menschenrechte in Kasachstan und mit dem Leiter des dortigen OSZE-Programmbüros. Die Bilder von den Toten und Verletzten aus dem Januar hätten in Deutschland viele Menschen erschüttert, sagte Baerbock bei der Pressekonferenz mit ihrem kasachischen Amtskollegen. Die Geschehnisse aufzuklären, sei wichtig. „Ihr Land geht einen ehrgeizigen Weg“, so die deutsche Ministerin. „Aber dieser Weg lohnt sich.“ Deutschland werde als Partner an Kasachstans Seite sein.