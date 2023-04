Als die Außenministerin in den Klassenraum kommt, rufen die Schüler in ihren Schuluniformen: „Guten Tag, Frau Ministerin.“ Annalena Baerbock ist wenige Stunden zuvor in der Millionenstadt Tianjin gelandet und lässt sich durch die Schule 42 führen, ein Koloss mit viertausend Schülern.

Achtzehn von ihnen, die vor dem Abitur noch Deutsch lernen, sitzen in einem Stuhlkreis mit der Ministerin. Baerbock stellt die Bundestagsabgeordneten vor, die sie begleiten. Dann gibt sie eine Lektion deutscher Demokratie.

„Das ist der Herr Wadephul“, sagt Baerbock, „derzeit bei uns in der Opposition.“ Er sei von der Partei der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel. „Und jetzt ist die CDU, die 16 Jahre in Deutschland regiert hat, in der Opposition.“ Um sicherzugehen, dass alle verstanden haben, bittet Baerbock, diesen Part auch zu übersetzen: Es sind alles unterschiedliche Parteien, die CDU nach langer Regierungszeit in der Opposition. Was sie nicht mehr sagen muss: So etwas gibt es in China nicht.

Baerbock unter besonderer Beobachtung

Baerbock ist am Donnerstag zu ihrem Antrittsbesuch in China gelandet, nach dem Auftakt in der Hafenstadt Tianjin geht es am Freitag nach Peking. Nach ihren kritischen Äußerungen zu China in der Vergangenheit und den Formulierungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur strategischen Autonomie Europas und dem Taiwankonflikt, der „nicht unsere Krise“ sei, steht ihr Besuch unter besonderer Beobachtung. Jedes Wort wird genau gewogen. Die Außenministerin will aber auch Eindrücke und Argumente sammeln, etwa für die Arbeit an der deutschen Chinastrategie. Sie will sehen, was sich ändert nach den Jahren der Corona-Isolation, in welche Richtung sich China entwickelt. Das mit der fehlenden Opposition ist ja immerhin eine Konstante.

So geht Baerbock in Peking auch in einen Tempel, trifft Vertreter von Nichtregierungsorganisationen in einem Teehaus. Und wenn sie auch keine Wirtschaftsdelegation dabeihat, besucht sie Unternehmen. Als sie nach gut zehn Stunden Flug in Tianjin aus dem Flieger steigt, fährt sie erst mal zu einem Hersteller von Turbinen für Windkraftanlagen. Auch einen Hersteller für Elektroantriebe von Autos besucht sie.

Als man ihr die Windturbinen zeigt, erzählt draußen ein Manager stolz, dass man längst nicht mehr nur Produktionsstandort sei. Man forsche und entwickele in China selbst. Genauso wird Baerbock es später bei den Elektroantrieben hören. Achtzig Prozent der Windturbinen werden exportiert, nach Europa, Afrika, auch nach Amerika – trotz der Spannungen zwischen Peking und Washington. Für das Geschäft sei das kein Problem, sagt der Manager. Und man kümmere sich nur um das Geschäft.

Debatte um Deutschlands Chinastrategie reist mit

Lang ist die Liste an Themen. Baerbock will die gemeinsamen Regierungskonsultationen vorbereiten, die für den Juni geplant sind. Sie möchte die Chinesen weiter bearbeiten in der Hoffnung, dass diese auf Russland mehr Druck ausüben mögen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Sie will über die Spannungen in der Straße von Taiwan reden. Es soll um die Menschenrechte und um Fragen wirtschaftlicher Abhängigkeit gehen, die für die deutsche Chinastrategie wichtig werden: Wie soll der Dreisatz Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale neu ausbalanciert werden? Wie wird das De-Risking, also die Lösung aus gefährlichen, einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, für das Baerbock ebenso wirbt wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, genau ausgestaltet? Was bedeutet das für die Wirtschaft, und was für den Einbau von Teilen chinesischer Hersteller in das deutsche 5-G-Netz? Die Bundesregierung prüft derzeit die Angaben der Netzbetreiber zu den verbauten Teilen, Stichwort Huawei. China verfolgt den Prozess genau, das Stichwort fällt auch in den Gesprächen.