Außenministerin Annalena Baerbock will trotz der Panne an ihrem Regierungsflugzeug mit der Maschine der Flugbereitschaft zu ihrem Besuch in der Pazifik-Region weiterfliegen. Aus Delegationskreisen hieß es am Montagabend in Abu Dhabi: „Wir freuen uns, dass wir die unterbrochene Reise nach Australien heute Nacht fortsetzen können.“ Die Landung sei in der Metropole Sydney vorgesehen. Das Reiseprogramm werde entsprechend angepasst.

„Wir haben soeben eine Funktionsüberprüfung während eines Testfluges durchgeführt", teilte auch die Luftwaffe am Montag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X mit. Dabei seien keine Probleme aufgetreten.

Defekte Landeklappen wieder funktionsfähig

Baerbock wollte nach Informationen aus ihrer Delegation mit etwa 22-stündiger Verspätung gegen Mitternacht aufbrechen. Die Flugbereitschaft hatte vor der Entscheidung erfolgreich einen Testflug in Abu Dhabi absolviert. Dabei funktionierten die zuvor defekten Landeklappen wieder problemlos. Die am Dienstag in der Hauptstadt Canberra geplante Programmpunkte mussten wegen der Verzögerung der Anreise abgesagt beziehungsweise verschoben werden.

Die Bundesaußenministerin war bei ihrem Flug nach Australien wegen eines Defekts an den Landeklappen des Airbus A340-300 in der Nacht zum Montag in dem Golf-Emirat ausgebremst worden. Baerbock war unterwegs zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi.

Mehr zum Thema 1/

Indessen hatte Baerbock die Panne ihres Regierungsflugzeugs in den Vereinigten Arabischen Emiraten für ein Telefonat mit ihrem dortigen Amtskollegen genutzt. Baerbock habe während ihres Aufenthalts den bestehenden vertrauensvollen Austausch mit ihrem Amtskollegen Abdullah bin Zayed Al Nahyan fortgesetzt, hieß es am Montagabend aus Delegationskreisen.

Im Mittelpunkt des Telefonats hätten die jüngsten Entwicklungen im Sudan, im Jemen und in Afghanistan sowie bilaterale Themen gestanden. Baerbock telefonierte demnach mit ihrem Kollegen, weil dieser sich derzeit außerhalb des Landes aufhält.