Baerbock in Kiew : „Was ich hier sehe, ist mehr als erschreckend“

Außenministerin Annalena Baerbock stapft den Feldweg entlang, im Nieselregen, umgeben von ihrem Personenschutz, deutschen Polizeibeamten und ukrainischen Soldaten. Rechterhand eine Obstplantage, dann freies Feld: Die Sicherheitskräfte lassen den Blick schweifen. Aber die tödlichste Gefahr lauert hier auf der linken Seite, in einem schmalen, langgestreckten Windschutz-Wäldchen. Holzpflöcke mit rotleuchtenden Köpfen markieren die Linie, hinter der die Minen liegen. Panzerminen, Fahrzeugminen, mit Stolperdrähten verbundene Granaten. Es seien hier auch Splitterminen gefunden worden, erzählt der Leiter des Räumkommandos, Michael Newton.

Das flache Land streckt sich nahe der Ortschaft Welyka Dymerka, vielleicht zwanzig Kilometer nordöstlich von Kiew. Kurz nach dem Beginn von Putins Überfall auf die Ukraine sind russische Truppen bis hierher vorgestoßen, einige Häuser im Dorf stehen zerschossen und leer. Hinter dem Ortsausgang wuchert das hohe Gras in die ausgebrannten Autowracks, die dorthin aus dem Weg geräumt wurden. Dahinter fangen dann die Felder an – und der Minenstreifen.

Der Halo-Trust ist die größte gemeinnützige Organisation für Minenräumungen auf der Welt. Er nahm 1988 in Afghanistan seine Arbeit auf und ist mittlerweile in mehr als 20 Ländern tätig, vor allem in Afrika und Asien, seit 2014 auch in der Ukraine. Deutschland hat die Minenräumer von Halo seit mehr als einem Jahrzehnt mit fast 90 Millionen Euro unterstützt. Nun hat die deutsche Regierung sechs Millionen gegeben, um in der Ukraine die Folgen von Putins Angriff zu beseitigen. Es wird eine langwierige, zeitraubende und gefährliche Arbeit sein.

Erst Hausfrau, dann Minenräumerin

Die grüne Ministerin begleitet den regionalen Halo-Leiter Newton auf dem Weg am Rand des Gehölzes. „Was ich hier sehe, ist mehr als erschreckend“, sagt sie. Es sei klar, dass hier „ganz bewusst nicht nur Anti-Panzer-Minen verlegt worden sind, sondern auch Anti-Personen-Minen, also gezielt Minen eingesetzt wurden von der russischen Armee, um Zivilisten zu töten“.

Die Minenräumer sind an diesem nassen Morgen vor allem mit Grasscheren bewaffnet, um die Markierungen freizuschneiden, die den sicheren Pfad vom gefährlichen Gelände trennen. Viele von ihnen stammen aus dem Osten der Ukraine, wo sie schon jahrelang Erfahrungen an der Frontlinie zu den Separatistengebieten gesammelt haben.

Sie sei aus Mariupol, erzählt eine Frau, aus der von den Russen lange belagerten und schwer zerstörten Stadt am Asowschen Meer; und sie sei eigentlich Postbeamtin. Eine andere berichtet, sie sei Hausfrau gewesen, bevor sie von Halo zum Minenräumen ausgebildet worden sei. Die Organisation unterhält mittlerweile nach eigenen Angaben rund 40 Räumteams, die jeweils aus sieben bis neun Personen bestehen. Ein Krankenwagen mit Fahrer gehört immer dazu, sowie mindestens zwei Mitarbeiter mit gründlicher Ersthelfer-Ausbildung.

Baerbock bekommt ein Räumgerät in die Hand gedrückt. Es ähnelt jenen Metall-Detektoren, mit denen Hobby-Strandsucher gelegentlich an sandigen Küsten unterwegs sind, auf der Suche nach alten Münzen oder anderen Schätzen. Mit dem Sensorteller dicht über dem Boden suchen die Räumtrupps systematisch das Gelände ab; ein Piepton meldet Metall in der Erde.