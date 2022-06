Positiver Schnelltest : Baerbock bricht Pakistan-Reise ab

In der Botschaft war alles bereit für den Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock: Auf den Tischen standen Selbstgebackenes und kühle Getränke, auch die Mitarbeiter der Visa-Stelle und der „Task Force Evakuierung Kabul“ standen bereit. Während Teile ihrer Delegation bereits in der Botschaft eingetroffen waren und Gespräche führten, saß Baerbock noch im zwei Kilometer entfernten pakistanischen Außenministerium mit Bhutto-Zardari zum Mittagessen. Eben noch hatte sie mit dem Minister bei 40 Grad Außentemperatur ein Bäumchen gepflanzt. Beim anschließenden Essen habe sie, so berichten Mitarbeiter, nichts schmecken können. Was das bedeuten könnte, war ihr sofort klar.

Sogleich wurde deshalb ein Corona-Schnelltest gemacht, der zweite an diesem Tag, denn die Ministerin hatte sich bereits nach der Ankunft nach elfstündiger Reise getestet. Das Ergebnis entsprach dem ersten Eindruck: positiv. Sogleich wurden alle Mitreisenden ihrer Delegation informiert. Manche von ihnen hatten in den vergangenen Stunden in engstem Kontakt zu Baerbock gestanden: Im Regierungsflugzeug auf dem Weg von Berlin nach Islamabad, bei den Besprechungen im Hotel Serena und im pakistanischen Außenministerium.

Andere haben sie nur aus der Ferne gesehen. Hektische Beratungen mit dem Botschafter, dem Protokoll, den mitreisenden Sicherheitsbeamten folgten. Die Journalisten tippten Eilmeldungen. Inzwischen waren bereits alle weiteren Termine der auf fünf Tage geplanten Reise abgesagt worden, Besuche in Athen, Ankara und Istanbul. „Wie es logistisch weitergeht, können wir Ihnen noch nicht sagen“, hieß es dann. Das Ergebnis eines PCR-Tests wird abgewartet.