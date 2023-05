Annalena Baerbock hat die Schuhe ausgezogen, der Fußball liegt auf dem Punkt, die Zuschauer klatschen und die Außenministerin läuft an. Zu einem „WM-Kick-Off“ hat sie ins Auswärtige Amt geladen, im Juli beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland, die Botschafter der beiden Länder sind gekommen, dazu die Bundestrainerin und frühere Profi-Fußballerinnen. Baerbock hat mit ihnen über die Rolle des Fußballs in der internationalen Politik diskutiert.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Was habe eine WM am anderen Ende der Welt mit Außenpolitik zu tun, hat der Moderator gefragt. Ganz viel, hat sie gesagt. Wenn die Gespräche manchmal schwierig würden, auch über die großen Themen dieser Welt, über Krieg und Frieden, nehme sie immer diesen Fußballvergleich. Man könne nur gemeinsam spielen, wenn man sich auf Regeln verlasse. Dass eine rote Karte eine rote Karte ist, und das Spiel 90 Minuten dauert.

„Wenn manche meinen, sie müssen sich nicht an diese Regeln halten, funktioniert das Spiel nicht“. Sie muss Russland oder China nicht erwähnen, das Bild ist auch so klar. Dann spricht sie noch über eine ihrer Reisen in den Nordirak und ein Fußballprojekt dort, und so hat sie am Ende wieder alles verbunden mit der Außenpolitik. Die kleinen mit den großen Geschichten. Dann steht sie barfuß auf dem Kunstrasen, das Ziel fest im Blick, und läuft an.

Die erste Frau im Amt

Annalena Baerbock ist die erste Außenministerin der Bundesrepublik, so jung wie bislang niemand an der Spitze ihres Hauses. Sie hat früh deutlich gemacht, dass sie mehr mit dem Amt anfangen will, als andere vor ihr. Wer überall Außenpolitik sieht, kann als Außenministerin auch überall mitreden. So ist Baerbock immer präsent, immer wieder zu sehen und zu hören. Für manche ist das eine Provokation. Das harte Ringen auf Pressekonferenzen mit dem chinesischen Außenminister, oder die wertebasierte und feministische Außenpolitik, die vielen schönen Bilder.

Für sie ist es natürlich auch eine Bühne, sie bespielt sie mit vollem Einsatz und Risiko. Die nächsten Monate werden zeigen, wie viel Applaus sie am Ende dafür bekommt. Und ob sie womöglich wieder als Kanzlerkandidatin antreten wird. Ein strauchelnder Robert Habeck erhöht ihre Chancen jedenfalls.

Letzten Dienstag ist es wieder ernst für sie geworden. Sie steht im Pressesaal des Auswärtigen Amts, das Ziel fest im Blick, neben ihr der chinesische Außenminister Qin Gang. Keine vier Wochen vorher hatte ihr Besuch in Peking gezeigt, wie sehr sie zu Hause polarisiert. Schon mit der deutlichen Sprache hatte es angefangen. Sie hatte Peking aufgefordert, seinen Einfluss auf Moskau zu nutzen, damit Russland den Angriff auf die Ukraine beendet. Sie hatte vor einer Eskalation in der Straße von Taiwan gewarnt und die Wahrung von Menschenrechten angemahnt.

Qin Gang hatte gesagt, man brauche keine „Lehrmeister“ aus dem Westen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hatte Baerbock vorher schon auf die Reise mitgegeben, sie wisse, „dass sie mit einer gewissen Skepsis“ in Peking empfangen werde. Baerbock habe sich ja „zumindest aus Sicht Chinas“ sehr undifferenziert eingelassen. Ein Podcast-Philosoph behauptete danach, sie hätte unter normalen Umständen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Selbst Grüne gibt es, die sie wegen ihrer klaren Sprache eine „Anti-Diplomatin“ nennen.

Dialog und Härte

Baerbock ficht das nicht an. Qin Gang ist schließlich in Berlin, um trotzdem wieder zu reden. Die geplante Reise des Finanzministers Christian Lindner nach China hat Peking abgesagt, was die Außenministerin indirekt kritisiert. Dann verlangt sie von ihrem Gast wieder, auf Moskau einzuwirken und benennt Chinas Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel. Sie blickt ernst auf Qin Gang, als der vor EU-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen warnt und schließlich zu einer Erzählung über den schlechten Einfluss von Amerika ansetzt, ohne das Land beim Namen zu nennen.