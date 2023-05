Als Mädchen spielte Anna Sergi neben der ­Villa eines Bosses der Verbrecherorganisation ’ndrangheta. Heute forscht sie an der ­Universität Essex und glaubt, dass in jeder ­Kultur eine Mafia ­entstehen kann.

Frau Sergi, als Forscherin beschäftigen Sie sich seit vielen Jahren mit der ’ndrangheta. Die hat ihre Heimat in Kalabrien, so wie Sie selbst auch. Wie war es, dort aufzuwachsen?

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge



Normal. Merkwürdig normal aus heutiger Sicht. Das lag daran, denke ich, dass ich mit meinen Eltern die meiste Zeit im Norden der Region gelebt habe, wo es zwar auch Mafiakram gibt, aber lange nicht so wie im Süden. Dort habe ich meine Sommerferien verbracht.

Wie viel haben Sie als Kind dort im Süden von der Mafia mitbe­kommen?

Das war im Dorf, aus dem meine Mutter stammte, ganz anders als im Dorf, aus dem mein Vater kam. Für mich sind das auch bis heute zwei sehr unterschiedliche Versionen der ’ndrangheta, zwei ganz unterschiedliche Bestien. Das Dorf meiner Mutter liegt im Aspromonte, isoliert in den Bergen. Das hat sich für mich angefühlt wie in einer anderen Dimension. Das mochte ich. Und selbst wenn man etwas mitbekommen hat, dann blieb das irgendwie im Hintergrund. Gewisse Dinge wurden einfach als normal wahrgenommen, sie gehörten ins Bild wie Tapete. Die Situation im Dorf meines Vaters, Limbadi, fühlte sich dagegen immer bedrohlich an. Ich erinnere mich noch an die Angst, die ich hatte, als ich mit dem Fahrrad gegen das Auto von Luigi Mancuso gestoßen bin.

Luigi Mancuso, der gerade vor Gericht steht, einer der mächtigsten Clanbosse?

Ja, er war damals der jüngste Boss der ’ndrangheta, ein Aufsteiger, der vieles verändern wollte. Davon hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich wusste nur, dass ich mich von seinem Haus fernhalten musste. Es stand gleich gegenüber vom Haus meiner Tante: eine riesige, luxuriöse Villa, davor Palmen und ein massives Tor. Ich habe drei Bälle verloren, weil sie über den Zaun flogen und wir nicht nach ihnen fragen konnten. Als ich gegen sein Auto stieß, war ich am Boden zerstört: Oh, mein Gott, was wird er tun? Und dann kam er raus. Er fragte, wer ich war. Er war nett, warum auch nicht, ich war ja nur ein Kind. Er versprach, meinem Vater nichts zu verraten. Ich war so erleichtert.

Die Clans aus dem Aspromonte haben bis in die Neunzigerjahre viel Geld mit Ent­führungen verdient. Die Opfer wurden oft monatelang in den Bergen gefangen gehalten. Was hat man davon denn mit­bekommen?

Ich erinnere mich an ein paar Situationen, als das Fernsehen darüber berichtete. Wir schauten die Nachrichten, beim Mittagessen, so, wie das in ­Italien üblich ist, und es hieß, dass eines der Opfer bei Oppido gefunden worden sei, dem Nachbardorf. Meine Großeltern kommentierten das kurz untereinander. Ich bekam das Gefühl, dass sie wussten, was los war. Aber wir haben uns nie darüber unterhalten. Kein Wort. Es gab ­Ausgangssperren, wenn die Polizei nach Opfern suchte, ich hörte die Hubschrauber und wusste, dass irgendetwas los war, mehr nicht. Erst viel später, als meine Großmutter schon alt war, erzählte sie mir, dass einmal zwei Männer an ihrer Tür geklopft hatten. Einen der beiden kannte sie aus dem Fernsehen, ein Entführungsopfer. Sie zeigte ihnen den Weg zu den Cara­binieri.

In Ihrem Buch „Chasing the Mafia“ zitieren Sie ein Sprichwort: „In einen geschlossenen Mund kackt keine ­Fliege.“ Gehört Schweigen zur ­kalabrischen Kultur?