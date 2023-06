Anklage in Miami : Trump will das letzte Wort haben

Der frühere Präsident verfolgt die Anhörung im Gerichtssaal von Miami mit verschränkten Armen. Später tritt er in einem seiner Golfclubs auf und greift seinen Nachfolger an.

Nach einem Tag, an dem Donald Trump zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten dem Haftrichter vorgeführt wurde, will er das letzte Wort haben. In seinem Golfclub in Bedminster in New Jersey tritt er am Dienstagabend ans Podium. Vor ihm stehen seine Unterstützer, die ihn jubelnd begrüßen. Joe Biden habe mitten im Wahlkampf seinen politischen Gegner verhaften lassen. „Das nennt man Wahleinmischung“, sagt Trump. Und: „Sie versuchen, die amerikanische Demokratie zu zerstören“.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Nicht er, sondern Biden und sein Justizministerium seien es, die glaubten, über dem Gesetz zu stehen. Die Anklage wegen angeblichen Verstößen gegen das Spionagegesetz sei vollkommen falsch. Dafür sei das Gesetz von 1917 nicht gemacht worden. Er habe nur Dokumente behalten, die ihm gehören. So habe es Bill Clinton auch gehandhabt, sagt Trump dann. Er habe Tonbänder behalten.

Ein Gericht habe Clinton später recht gegeben: Er, der Präsident, habe auf der Grundlage des „Presidential Records Act“ das Recht, selbst zu entscheiden, welche Aufzeichnungen ihm gehörten. Die Menge stimmt nun „Happy Birthday“ an – Trump wird an diesem Mittwoch 77 Jahre alt. „Was für ein Geburtstag“, sagt Trump ironisch. Man wolle ihn für den Rest seines Lebens wegsperren. Im Falle seiner Wahl werde er einen echten Sonderermittler ernennen, der die „korrupte“ Biden-Familie verfolgen werde.

Keine Verlesung der Anklagepunkte

Trump war nach seinem Gerichtstermin in Miami zurück nach Bedminister geflogen. 50 Minuten hatte die Anhörung im Gerichtssaal im 13. Stock des „Wilkie D. Ferguson Courthouse“ gedauert, in der der Richter auf die Verlesung der Anklagepunkte verzichtete. Jonathan Goodman leitete die Sitzung stellvertretend für Aileen Cannon, eine von Trump nominierte Bundesrichterin, die in dem Verfahren im Südlichen Bezirk Floridas den Vorsitz innehat. Der Angeklagte verfolgte den Termin mit verschränkten Armen, berichteten anwesende Medienvertreter.

Todd Blanche, der Anwalt des früheren Präsidenten, sagte: „Wir plädieren auf jeden Fall auf nicht schuldig.“ Jack Smith, der im November vergangenen Jahres von Justizminister Merrick Garland als Sonderermittler eingesetzt worden war, war ebenfalls im Gerichtssaal erschienen. Es war die erste Begegnung Trumps mit Smith, den der frühere Präsident zuvor „geistesgestört“ genannt hatte. Trump selbst schwieg während der Anhörung. Er flüsterte lediglich hin und wieder Blanche etwas zu.

Auf dem Weg von seinem Golfclub in Doral in die Innenstadt von Miami hatte er über sein Portal Truth Social abermals verbreitet, es handle sich um eine „Hexenjagd“. Amerika befinde sich im Verfall. Der Gerichtstermin begann mit dem förmlichen Prozedere, bei dem US Marshalls Trump kurzzeitig in Gewahrsam nahmen – und seine Fingerabdrücke genommen wurden.

Trump ist der erste frühere Präsident, der sich in einem Bundesgericht in einer Strafsache verteidigen muss. Dem Republikaner werden in der sogenannten Dokumentenaffäre Verstöße gegen nationale Sicherheitsgesetze und die Beteiligung an einem Komplott zur Justizbehinderung vorgeworfen. Am Donnerstag vergangener Woche war er von einem Geschworenengericht angeklagt worden. Im August vergangenen Jahres waren in seinem Anwesen in Mar-a-Lago bei einer FBI-Razzia Verschlusssachen sichergestellt worden, die er auch nach Aufforderung nicht ans Nationalarchiv übergeben hatte.