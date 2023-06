Anklage gegen Trump : „Dies ist der Endkampf“

Trump macht vor dem Gerichtstermin am Dienstag Stimmung gegen die Justiz. Enge Verbündete des früheren Präsidenten sprechen düstere Warnungen aus. Andere Republikaner befinden sich in einem Spagat.

Der Ton ist düster. Die Sprache kämpferisch. Bei manchem gar gewalttätig. Am Dienstag wird Donald Trump in Miami dem Haftrichter vorgeführt. Am Wochenende machten der frühere Präsident und politische Verbündete kräftig Stimmung gegen die Justiz des Landes.

„Dies ist der Endkampf“, sagte Trump auf einer Parteiveranstaltung am Samstag in Columbus in Georgia, wo ihm die nächste Anklage droht. Entweder würden die „Kommunisten“ gewinnen und Amerika zerstören – „oder wir zerstören die Kommunisten“, sagte er.

Trump wetterte gegen das „korrupte“ Justizsystem und nannte das „Department of Justice“ ein „krankes Nest“, das umgehend „gereinigt“ werden müsse. Den Sonderermittler Jack Smith, der am Freitag die Anklagepunkte gegen den 45. Präsidenten wegen Verstößen gegen nationale Sicherheitsgesetze und der Beteiligung an einem Komplott zur Justizbehinderung vorgestellt hatte, schimpfte er „geistesgestört“. Die „haltlose“ Anklage gegen ihn durch das „von der Biden-Regierung instrumentalisierte Justizministerium“ werde als einer der schlimmsten Machtmissbräuche in die Geschichte des Landes eingehen.

Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt von Miami

Smith leitete die Untersuchung gegen Trump in der Dokumentenaffäre. Und er ermittelt gegen ihn auch wegen des Versuchs, den Machtwechsel nach der Präsidentenwahl 2020 zu verhindern. In Georgia läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn. Auch hier geht es um Wahleinmischung.

Während die Polizei in Miami vor dem Gerichtstermin damit begonnen hat, Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt zu treffen, sprechen Verbündete Trumps bei öffentlichen Auftritten und in den sozialen Medien düstere Warnungen aus. Am weitesten ging Kari Lake, die unterlegene Kandidatin für das Gouverneursamt in Arizona. Lake hat ihre Niederlage im vergangenen Herbst genauso wenig eingestanden wie Trump seine in der Präsidentenwahl.

Sie sagte, sie habe eine Botschaft für Smith, Joe Biden und dessen Justizminister Merrick Garland. Wenn sie Trump kriegen wollten, müssten sie an ihr vorbei – und an 75 Millionen Amerikanern. „Ich sage euch, die meisten von uns tragen Mitgliedsausweise der NRA.“ Die National Rifle Association ist die wichtigste Waffenlobby in den Vereinigten Staaten. Der Abgeordnete Andy Biggs aus Arizona schrieb gar auf Twitter: „Wir haben jetzt die Kriegsphase erreicht. Auge um Auge.“

Führende Republikaner stellen sich hinter Trump

Trump, der in den Umfragen führende Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024, behauptet, die Strafverfolgung gegen ihn sei politisch motiviert, und spricht vom Versuch einer Wahleinmischung. Würde er nicht in der Präsidentenwahl abermals antreten wollen, „gäbe es keine Hexenjagd, es gäbe keine Anklage“. Und: „Sie haben es auf mich abgesehen, weil wir nun wieder in den Umfragen mit großem Abstand vor Biden liegen.“ Zumindest führten die Anklagen – in New York läuft ein Verfahren gegen ihn in der Schweigegeldaffäre – dazu, dass seine Umfragewerte weiter stiegen.

Die Anklage in der Dokumentenaffäre zwingt führende Republikaner, sich hinter dem früheren Präsidenten zu versammeln. Zumindest vordergründig. Die Konkurrenten Trumps im Bewerberfeld begeben sich nämlich in einen Spagat: Sie kritisieren die Biden-Administration, meiden aber Äußerungen zu den Vorwürfen gegen Trump.

Kevin McCarthy hingegen, der Sprecher des Repräsentantenhauses, der wegen des Kompromisses mit Biden im Streit um die Schuldenobergrenze wieder vom Rechtsaußen-Flügel seiner Fraktion unter Druck gesetzt wird, nutzt die Lage, um sich als energischer Verteidiger Trumps zu präsentieren. Dass Biden die Justiz als politische Waffe einsetze, werde die Nation zerreißen. Das Vorgehen widerspreche nämlich der grundlegenden Überzeugung, dass jeder vor dem Gesetz gleich sei. Trump werde für etwas angeklagt, was der amtierende Präsident ebenfalls getan habe, sagte McCarthy mit Blick auf die unsachgemäß gelagerten Verschlusssachen, die bei Biden gefunden worden waren.

Mike Pence lieferte hingegen eine andere Lesart. Der frühere Vizepräsident, der kürzlich gegen Trump ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur eingestiegen war, sagte auf einer Kundgebung in New Hampshire zwar auch, die Anklage besorge ihn, da sie die Spaltung im Land vertiefen könne. Er fügte aber hinzu, er wolle klar sagen: Niemand stehe über dem Gesetz. Der Umgang mit Verschlusssachen sei eine „ernste Angelegenheit“. Auch in Pence' Haus in Indiana waren geheime Dokumente gefunden worden. Eine Untersuchung durch das Justizministerium wurde aber eingestellt, kurz bevor er seine Bewerbung ankündigte.

Zwei Anwälte Trumps legen Mandat nieder

Pence und Biden hatten nach dem Fund der Verschlusssachen umgehend mit der Justiz kooperiert. Trump wird hingegen vorgeworfen, die Ermittlungen gegen ihn behindert zu haben. Auch Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und schärfste Rivale Trumps in den Vorwahlen, verzichtete darauf, seinen früheren Förderer zu verteidigen. Er beließ es bei Angriffen auf Biden: Es sei eine „tödliche Bedrohung“ für eine freie Gesellschaft, wenn die Justiz zur politischen Waffe werde, sagte er.

Trumps Rechtsbeistand muss sich unterdessen auf den Termin am Dienstag vorbereiten – beziehungsweise in den Fall einarbeiten. Einen Tag nach Anklageerhebung hatten zwei Anwälte Trumps, die ihn bisher in dem Fall vertraten, ihr Mandat niedergelegt. John Rowley und Jim Trusty teilten am Freitag mit, sie hätten ihren Mandanten am Morgen über ihren Schritt informiert. Trump verkündete hernach, er werde fortan von Todd Blanche vertreten.

Die Richterin, mit der es der frühere Präsident am Dienstag zu tun bekommt, ist indes mit dem Fall vertraut. Aileen Cannon, die von Trump für das Richteramt im südlichen Bezirk Floridas vorgeschlagen war, hatte nach der Razzia in dessen Anwesen in Florida entschieden, das Justizministerium müsse die Untersuchung der dort beschlagnahmten Dokumente unterbrechen. Ihre Entscheidung wurde in nächster Instanz verworfen.