Opposition in Russland : Einer der prominentesten Putin-Gegner muss vor Gericht

Die Worte, mit denen der russische Oppositionspolitiker Ilja Jaschin vor zwei Wochen seinen vorerst letzten Livestream auf Youtube begonnen hat, klingen außerhalb Russlands harmlos: Es sei wichtig, immer wieder über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, auch wenn die Nachrichten darüber vier Monate nach Kriegsbeginn vielleicht ermüdeten, sagte er. In Russland können diese Worte indes schon ausreichend für ein Strafverfahren sein, denn die einzige offiziell zulässige Bezeichnung für das Geschehen in der Ukraine ist „militärische Spezialoperation“. „Ich habe nicht vor, irgendwelche Synonyme zu verwenden“, sagte Jaschin Anfang Juni in einem Interview mit dem russischen Exilmedium Meduza: „Ich bezeichne den Krieg als Krieg.“

Von den wenigen russischen Oppositionspolitikern, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar noch in Russland geblieben sind, ist Jaschin der bekannteste. Sein Youtube-Kanal hat etwa 1,3 Millionen Abonnenten. Auf diesem Kanal hat er am 7. April über die von der russischen Armee in Butscha bei Kiew an ukrainischen Zivilisten verübten Kriegsverbrechen gesprochen. Wegen dieses Auftritts hat die russische Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen Jaschin erhoben. Am Donnerstag sollte ein Moskauer Gericht darüber entscheiden, ob Jaschin in Untersuchungshaft genommen wird. Dabei schloss die Richterin die Öffentlichkeit von der Verhandlung aus, weil es dabei um Staatsgeheimnisse gehe. Vor dem Gericht wurden laut Berichten russischsprachiger Medien mehrere Sympathisanten Jaschins zeitweilig festgenommen.

Mehr als 160 Strafverfahren wegen Protesten

Grundlage für die Anklage ist ein Gesetz, das vom russischen Parlament nach Kriegsbeginn beschlossen wurde. Es verbietet unter Androhung von Haftstrafen von bis zu 15 Jahren, die Verbreitung anderer als der offiziellen Informationen über die Aktivitäten der russischen Streitkräfte. Aufgrund dieses Gesetzes haben im Frühjahr fast alle bis dahin noch verbliebenen kritischen Medien in Russland ihre Arbeit eingestellt oder ihren Sitz ins Ausland verlegt. Auch zahlreiche Regimegegner haben Russland deshalb verlassen.

Jaschin blieb. Er denke gar nicht daran zu gehen, sagte er im Juni im Interview mit Meduza, als er wegen „Fakes“ über die Armee schon zu vier Geldstrafen verurteilt worden war. Ihm sei es wichtig, bei seinen Zuhörern zu bleiben. In Moskau könne er zudem zu den Gerichtsverfahren seiner Freunde gehen. Er meinte damit Alexej Gorinow, gegen den am Freitag voriger Woche die erste lange Haftstrafe auf Grundlage des „Fake“-Paragraphen verhängt worden ist. Bei Gorinows Verurteilung zu sieben Jahren Haft wurde ein Artikel des Gesetzes angewendet, wonach „Fakes“ über die Armee als besonders schwerwiegend gelten, wenn sie von Amtsträgern verbreitet werden. Er gehörte dem Bezirksrat des Moskauer Stadtteils Krasnoselskij an, dessen Vorsitzender Ilja Jaschin ist.

Jaschin ist bereits seit zwei Wochen in Haft. Er war Ende Juni bei einem Spaziergang in Moskau abgeführt und anschließend zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Ihm wurde nach Angaben seines Anwalts vorgeworfen, aus einem Gebüsch heraus Polizisten beschimpft zu haben. Bevor Jaschin in der Nacht auf Donnerstag wieder freigekommen wäre, wurde die Anklage gegen ihn bekannt. Dieses Vorgehen ähnelt dem gegen den Regimegegner Wladimir Kara-Mursa, gegen den bereits seit Ende April wegen angeblicher „Fakes“ über die Armee ermittelt wird. Kara-Mursa war zunächst gleichfalls wegen angeblicher Widersetzlichkeit gegen die Polizei in festgenommen und dann aufgrund des Strafverfahrens in Haft genommen worden. Ihm werden Äußerungen in einer Rede zur Last gelegt, die er im März in den Vereinigten Staaten gehalten hat. Kara-Mursa war bereits zwei Mal, 2015 und 2017, Opfer von Giftanschlägen, die mutmaßlich vom russischen Geheimdienst verübt worden sind.

Wie oft der „Fake“-Paragraph bereits angewendet wurde, ist nicht genau bekannt. Nach Angaben des Menschenrechtsportals OVD.info sind seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine in Russland wegen Protesten gegen den Krieg mehr als 160 Strafverfahren eröffnet worden; darunter fallen indes auch solche wegen der Teilnahme an Straßenprotesten. Die Zahl der sogenannten Administrativ-Verfahren, in denen Geldstrafen oder Haftstrafen von bis zu 30 Tagen verhängt werden können, ist deutlich höher. Zudem berichten die Menschenrechtler über zahlreiche Fälle, in denen Menschen wegen Äußerungen gegen den Krieg an ihren Arbeitsplätzen unter Druck gesetzt wurden.