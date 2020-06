Anklage wegen Kriegsverbrechen : Die Mauer des Schweigens um Hashim Thaçi

Hashim Thaçi am 11. Juni bei einer Gedenkzeremonie zum „Befreiungstag“ in Prishtina. Bild: AFP

Die kosovarische Kleinstadt Rahovec, auf Serbisch Orahovac genannt, ist für den Wein bekannt, der in dieser Gegend seit Jahrhunderten angebaut wird. Der „Amselfelder“, einst berühmt und ob seiner oft minderen Qualität auch berüchtigt, war in den siebziger Jahren in der Bundesrepublik der am meisten verkaufte Rotwein. Nach einem tiefen Einbruch in den Kriegsjahren wird in der Gegend längst wieder Wein produziert, darunter auch solcher von hervorragender Qualität – doch es ist nicht mehr allein der Wein, für den die Stadt bekannt ist.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Im Sommer 1998, als das Kosovo noch von den Truppen des serbischen Kriegstreibers Slobodan Milošević kontrolliert und terrorisiert wurde, spielten sich in der Kleinstadt barbarische Szenen ab. Damals war es der den Serben militärisch eigentlich in allen Belangen unterlegenen „Befreiungsarmee Kosovo“ gelungen, die serbischen Truppen für einige Tage aus der Stadt zu vertreiben. Ihre kurzzeitige Kontrolle über den Ort nutzte die Freischärlertruppe, die nach dem Akronym ihrer albanischen Bezeichnung auch UÇK genannt wird, um eine Schreckensherrschaft zu errichten. Dutzende Serben und Roma wurden gefangengenommen und gefoltert, manche verschwanden ohne Wiederkehr.